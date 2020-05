Francisca “Paquita” Bernardo Información General 24 de mayo de 2020 Por Pepe Marquínez (Sunchales) Leer mas ...

Se llamaba Francisca Bernardo, "Paquita", de apodo y fue la primera mujer en ejecutar el bandoneón en aquel Buenos Aires antiguo en el que las damas se sentaban a lo sumo a tocar el piano. Su modo de ejecutar el instrumento hizo que sus padres le exigieran cubrirse con una manta de la cintura a los pies, ya que el uso del pantalón en una mujer no existía en la imaginación de nadie, no obstante ser necesario para la ejecución del instrumento ya que exigía la apertura de las piernas. Había nacido en Buenos Aires, en Gorriti casi Canning, barrio de Villa Crespo. En esta barriada fueron sus primeras actuaciones.

Tanguera empedernida , actuaba en reductos frecuentados exclusivamente por hombres. Fue una mujer de gran temple y carácter y se la conocía como La Flor de Villa Crespo.Tuvo como profesor a José Servidio, el autor de El Bulín de la calle Ayacucho.

Actuó brevemente en el teatro Argentino de la Plata ,pero nadie se percataba de su presencia porque lo hacía desde el foso.

En 1921 estrena su propia orquesta en el desaparecido Café Domínguez de Corrientes 1537.En la misma actuaban dos grandes músicos Osvaldo Pugliese de apenas 14 años en piano y Elvino Vardaro en violín.En sus actuaciones la acompañaban,, por una exigencia de la familia, sus hermanos Arturo y Enrique.A Pugliese para integrar la orquesta ,le puso como condición que se pusiera los pantalones largos.

Su actuación fue sensacional ..La compañía de tranvías Lacroze hizo la queja porque sus coches no podían pasar dado la multitud que se agolpaba frente al café nombrado..El problema se solucionó 15 días después. También actuó en La Glorieta, La Paloma (de Santa Fe y Juan B: Justo)y La Terraza y en la Confitería 18 de julio de Montevideo. Hija de padres andaluces, (Juan Bernardo y Maria Jiménez)había nacido el primero de mayo de 1900.

Escribió los tangos Floreal, Cachito (en homenaje al hijo del dueño del Café Domínguez) Soñando y La Enmascarada (grabado por Gardel)y los valses Villa Crespo y Cerro Divino entre otros. Murió muy joven el 14 de abril de 1925 de bronconeumomía según su familia, aunque en realidad se trataba de tuberculosis una enfermedad que era frecuente para la época o al decir de Carriego se trataba de tisis para hacerlo más suave. Sus restos descansan en el cementerio de la Chacarita.

A pesar de morir demasiado joven Paquita pudo darse el gusto: Nadie podrá quitarle lo tocado.