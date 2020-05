La oposición destacó los cambios a la APP "CuidAr" Nacionales 17 de mayo de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 17 (NA). - La mesa nacional de Juntos por el Cambio celebró ayer que el Gobierno haya decidido avanzar en modificaciones a la aplicación "CuidAr", cuyo uso no será obligatoria, luego de las objeciones que hizo su equipo técnico.

Los presidentes del PRO, Patricia Bullrich, de la UCR, Alfredo Cornejo, y de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, destacaron que luego de la reunión que mantuvieron sus especialistas en ciberseguridad con la secretaria de Innovación Pública, Micaela Sánchez Malcolm, se decidieran modificaciones a la app lanzada en el marco de la pandemia de coronavirus.

"Lanzamos una mesa de ayuda y una página sobre qué es, cómo funciona, para qué sirve Cuidar. También tiene información sobre futuras versiones y mejoras de la app en proceso", anunció Malcolm el pasado viernes, lo que fue celebrado por el espacio opositor.

Es que el día anterior a ese anuncio, el equipo técnico de Juntos por el Cambio integrado por Samanta Maida, Alberto Crovara, Juan Ignacio Belbis y la diputada nacional Karina Banfi había mantenido una reunión con la funcionaria en la sede de la Secretaría de Innovación Pública.

"La secretaria Malcolm desmintió que la utilización de la aplicación fuera obligatoria, más allá de lo dicho semanas atrás por el Presidente de la Nación", subrayaron los representantes de Juntos por el Cambio tras el encuentro.

En el comunicado de la mesa nacional de la coalición opositora también destacaron que los responsables de la aplicación "se mostraron de acuerdo con la necesidad de reformular los Términos y Condiciones".

Además, subrayó que los representantes del Gobierno aceptaron "rever los permisos respecto del acceso a ciertas funciones de los equipos móviles en los que se instala el programa (uso y registro de los datos de geolocalización) asumiendo que esta función debería ser opt-in y no opt-out".

"La geolocalización es un dato personal que siempre necesita para su utilización por parte del Estado el consentimiento previo e informado, según ley de protección de datos personales y nuestra Constitución", agregaron al respecto.

Los expertos en ciberseguridad de Juntos por el Cambio señalaron luego de la reunión con Malcolm que "no fueron lo suficientemente claras las respuestas respecto de los protocolos de seguridad establecidos para el resguardo de los datos, algunos de ellos reconocidos como sensibles por la propia autoridad competente en el tema".

No obstante, señalaron que obtuvieron el compromiso por parte de la Secretaría de que los datos serán eliminados cuando termine la situación extraordinaria que generó la pandemia de coronavirus.