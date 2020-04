Meoni y Perotti recorrieron obras de acceso a puertos santafesinos Nacionales 24 de abril de 2020 Redacción Por El Gobernador y el ministro de Transporte de la Nación evaluaron los avances de la obra del puente sobre el río Carcarañá y los trabajos en la nueva playa ferroviaria para el Belgrano Cargas. "Estamos ante una obra de suma importancia para la Argentina federal y la provincia de Santa Fe", expresó Perotti.

FOTO TELAM RECORRIDA. Meoni y Perotti en el lugar de las obras que reducirán en un 30% los costos logísticos.

El ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni, y el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, recorrieron ayer las obras que llevan adelante en la localidad de Timbúes para mejorar el acceso ferroviario a puertos provinciales, que reducirán en un 30% los costos logísticos.

Tras ser recibido por el gobernador Perotti, Meoni recorrió junto al mandatario provincial el puente ferroviario en obra sobre el río Carcarañá, en Timbúes, y la playa ferroviaria La Ribera, en Oliveros, que será utilizada para maniobras de los trenes de carga.

“Como nos ha pedido el presidente Alberto Fernández, tenemos que pensar el desarrollo de la Argentina integralmente, con una mirada federal, y creemos que esta obra tiene mucho que ver con esto. La logística ha sido y es uno de los grandes problemas de la Argentina”, dijo el ministro Meoni a la prensa.

“Este tipo de obras las recibimos en marcha, pero pusimos mayor énfasis para acelerar los tiempos y tenerlas listas lo antes posible, porque les brinda una capacidad operativa extraordinaria a los puertos de la zona norte de Rosario”, afirmó.

Según Meoni, “son obras esenciales para toda la región y las regiones aledañas. Gracias a ellas vamos a poder multiplicar la carga que traemos a través de estas vías”. Luego amplió: “es una obra prioritaria, de las primeras y muchas que tenemos que hacer para desarrollar todo el potencial de Santa Fe y la región noroeste del país. No podemos detenernos en medio de la pandemia”, remarcó el funcionario.

El titular de la cartera de Transporte de la Nación señaló que Santa Fe “cuenta con la mayor cantidad de puertos de Argentina, moviendo el 50 % de la carga no contenedorizada del país”. Meoni dijo además que el Gobierno nacional actualmente está recuperando miles de kilómetros de vías en la Línea Belgrano Cargas “para triplicar la cantidad de carga transportada, conectar las economías regionales con los puertos del Gran Rosario”. Y seguidamente apuntó que ello reducirá “los costos logísticos de toda la cadena de producción”.

Por su parte el gobernador Perotti, afirmó que la mejora de la infraestructura ferroviaria del ferrocarril Belgrano “es una muestra más del compromiso federal del Presidente Alberto Fernández para el abastecimiento de nuestros puertos y nuestra hidrovía”. “Esta inversión no solamente va a posibilitar una mejor logística, también mejora la carga de la producción y posibilita al productor acercarse a los puertos", remarcó.

Las obras que se están realizando entre las localidades santafesinas de Timbúes y Oliveros, una vez finalizadas, beneficiarán directamente a 6 provincias del norte argentino: Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Chaco y Santa Fe.



NUEVO ACCESO FERROVIARIO

La Sociedad del Estado Trenes Argentinos Infraestructura (creada por la Ley 26352 del 2008) se encuentra recuperando más de 1.800 kilómetros de vías en la línea Belgrano Cargas para triplicar la cantidad de carga transportada, conectar las economías regionales con los puertos del Gran Rosario y reducir los costos logísticos de toda la cadena de producción.

En este marco se están realizando obras que van a permitir el ingreso del tren por primera vez en la historia a las terminales portuarias del complejo agroindustrial de Timbúes. Esto permitirá aumentar las toneladas transportadas disminuyendo a la vez los tiempos operativos de las descargas que arriban a los puertos existentes actualmente.

En febrero de 2019 comenzaron las obras que demandarán una inversión total de 122 millones de dólares, de los cuales el 70% será inversión privada y el 30% restante del Estado nacional.

El nuevo puente sobre río Carcarañá -para que el tren pueda cruzar sobre el lecho de agua- tendrá una extensión de 100 metros y un ancho exterior de 5,50 metros, con una velocidad de diseño de 60 km/h. y una carga por eje de 25 toneladas. La obra se encuentra a la espera de llegada de vías y conexión para la realización de prueba de cargas con locomotoras. Se estima que dicho ensayo pueda realizarse en junio de este año.

En tanto que la playa ferroviaria La Ribera -ubicada entre la autopista Rosario-Santa Fe y la ruta nacional 11- será un espacio de maniobras de 10 vías paralelas, con tres vías de mantenimiento y dos de vinculación hasta el ramal F1 existente. Además, comprende estación de servicio, mesa giratoria (para cambiar de orientación al tren) y edificio operativo, entre otros. La finalización de la obra está prevista para julio de este año.