Otras dos carreras fueron suspendidas Deportes 09 de abril de 2020 Redacción Por MOTO GP

BUENOS AIRES, 9 (NA) - El MotoGP pospuso los Grandes Premios de Italia y Catalunya debido a la pandemia del coronavirus, y el CEO de la empresa encargada de la organización del campeonato mundial, Carmelo Ezpeleta, admitió que estudian la chance de retomar la actividad recién en 2021, cuando exista una vacuna que combata la pandemia. Así lo informaron la Federación Internacional de Motociclismo (FIM) y la asociación de equipos, IRTA (International Road-Racing Teams Association) al aplazar las carreras de Italia y Catalunya, que se celebrarían en el Autódromo del Mugello del 29 al 31 de mayo y en el Circuito de Barcelona-Catalunya del 5 al 7 de junio, respectivamente.

En el escrito además se informó que "el actual brote de coronavirus ha obligado a reprogramar los dos eventos" mientras que además se manifestó que las nuevas fechas "no se pueden confirmar hasta que se aclare cuándo será posible celebrar los eventos". "A medida que la situación se mantiene en un estado de evolución constante, las nuevas fechas para estos Grandes Premios, así como los GP de Francia y España recientemente pospuestos, no se pueden confirmar hasta que se aclare cuándo será posible celebrar los eventos. Se publicará un calendario revisado tan pronto como esté disponible", señaló el comunicado.

Pero al mismo tiempo, en una entrevista con el medio "Speedweek", el español Carmelo Ezpeleta, CEO de Dorna Sport, empresa encargada del campeonato mundial de motociclismo, barajó la posibilidad de que la especialidad regrese recién en 2021, porque "sin una vacuna para el coronavirus será muy difícil, o imposible, organizar los Grandes Premios en los diferentes países".

Incluso, el español explicó que, siendo optimista, una fecha indicada para el retorno sería "septiembre", aunque "si la vida mejora y se normaliza nuevamente, las prohibiciones de viaje seguirán vigentes en muchos países", y que si no lo hacen así "estarían locos". "Se hará todo lo posible antes de tirar la toalla, pero es bueno que nos demos cuenta de que es muy probable que tengamos que esperar hasta 2021 antes de disfrutar de un Gran Premio en vivo", sostuvo.

"Todo el personal de Dorna está haciendo lo posible para comenzar, al menos, en septiembre, sacrificando así un cierto número de carreras. Tenemos más de cinco meses hasta septiembre, si estuviéramos seguros de comenzar ese mes", explicó.

"Si alguien se infecta con uno de nuestros eventos, se nos culparía para siempre y el miedo está ahí, y es un riesgo porque todos estamos de acuerdo en que podemos sobrevivir y cancelar por completo la temporada 2020", finalizó.