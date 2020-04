Semana Santa: escapada virtual por las ocho maravillas ocultas de Argentina

Viajar nos permite descubrir lugares, personas y culturas. Pero estos días en los que no es posible trasladarse, nos plantean el desafío de viajar sin movernos de casa. Emprendedores de todo el mundo se apoyan en la tecnología para ofrecernos distintas alternativas que hacen posible volver a ese sitio donde pasamos nuestras mejores vacaciones, recorrer un museo famoso al que nunca fuimos o encontrar un destino para cuando todo pase.

“Hoy más que nunca entendimos el verdadero sentido de ser una comunidad digital de quienes aman viajar: nos quedamos en casa para cuidarnos entre todos, no podemos salir, pero podemos compartir experiencias y soñar con la próxima aventura, apoyando al turismo local”, explica Gabriel Franco, cofundador de la plataforma viajera Tripin Argentina.

Entre las distintas opciones de turismo virtual, Franco pone foco en el país e invita a descubrir las ocho maravillas ocultas de Argentina, a través de un vídeo documental de 30 minutos, resultado de un viaje de 24 días, con 8 vuelos y más de 4000 kilómetros en camioneta, conectando con lo más profundo de nuestra tierra. “Durante muchos años tuve esta idea en la cabeza, a partir de tanto tiempo y kilómetros recorridos conociendo lugares. Fui armando una lista de aquellos donde había sentido una energía increíble, escribí el guión y el año pasado tuve la posibilidad de realizarlo. Es un sueño cumplido y espero que sea inspirador, que motive a conocer el ritmo, la tradición y la belleza de los paisajes de nuestro país”.











La respuesta en las redes sociales



El vídeo ya tuvo más de 20.600 vistas en You Tube, pero lo que sigue sorprendiendo al cofundador de Tripin Argentina —también creador del video viral “Argentina me enamorás cada día más”—, son las respuestas de las personas frente a cada foto de los distintos lugares que allí se muestran. “Me emocionan mucho los mensajes y la energía que nos transmite la gente con cada historia que compartimos. La solidaridad, la empatía, el respeto y el compromiso están en el ADN de los argentinos. Elegimos mostrar ocho, pero creo que en Argentina hay 44 millones de maravillas”, dice.



El documental completo puede verse en el siguiente link: https://youtube/iUJU-6PrJf0











Las ocho maravillas ocultas de Argentina



El documental invita a experimentar con todos los sentidos lugares naturalmente imponentes, tesoros ocultos y alejados de los sitios turísticos tradicionales. Inicia con el equipo de Tripin cruzando la Quebrada de Humahuaca y adentrándose en la puna jujeña, donde se esconde la primera maravilla oculta: el Valle de la Luna en la localidad de Cusi Cusi. El recorrido sigue por la puna de Salta y devela el imponente Cono de Arita, en medio del Salar Arizaro. La siguiente parada es Antofagasta de la Sierra, en Catamarca, donde se forma un paisaje surreal, el Campo de Piedra Pómez, una extensión de 18 km de ceniza volcánica petrificada. La mitad de la aventura los encuentra atravesando la selva misionera para llegar a los Saltos del Moconá, en la localidad de El Soberbio, una impresionante falla geológica del Río Uruguay de 3 km de largo.

A lo largo del camino se cruzan con artesanos locales, comunidades originarias y demás lugareños que comparten sus vivencias, tradiciones, especialidades gastronómicas y otros de los secretos mejor guardados de cada región.

La segunda mitad de la travesía los traslada a la otra punta del país: a 15 km de la ciudad de Ushuaia se encuentra la Laguna Esmeralda, cuyo color característico se debe a la sedimentación que arrastra cuando se produce el deshielo. Por su parte, la provincia de Chubut se reserva dos lugares en este ranking. Por un lado, el aromático y colorido Campo de Tulipanes enmarcado por la Cordillera de los Andes, en Trevelin. Por el otro, la Piedra Parada en Gualjaina, una de las calderas volcánicas más grandes del mundo, en plena estepa patagónica. Para finalizar el viaje, llegan a Malargüe, Mendoza, donde develan la octava maravilla oculta: La Payunia, una de las regiones con mayor concentración de conos volcánicos del planeta.











