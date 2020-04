Ascacíbar: "entrenamos sin tener contacto ni roce con compañeros" Deportes 08 de abril de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 8 (NA) - El mediocampista del Hertha Berlín de Alemania, Santiago Ascacíbar, contó ayer cómo fue el regreso a los entrenamientos tras la suspensión de las actividades, pese a la propagación del coronavirus en aquel país. "Empezamos a entrenarnos el lunes, a hacer ejercicios con pelota y algunas cosas tácticas", explicó Ascacíbar en diálogo con FM Late 93.1. Y añadió: "Llegamos 5 minutos antes del entrenamiento, nos cambiamos y a la cancha. Entrenamos solamente una hora y no nos bañamos en el club".

Además, el ex futbolista de Estudiantes de La Plata remarcó: "Siempre mantenemos la distancia. No tenemos contacto ni roce con los compañeros". "Los arqueros tienen otros tipos de ejercicios y entrenan en distinto horario que nosotros. Todavía no tuve contacto con ellos. Veo que muchos compañeros toman precauciones, pero no tenemos miedo", detalló.

En cuanto a la rebaja de sueldos del plantel por los próximos tres meses, consideró: "Ya está hablado con el club y a todos nos van a reducir el mismo porcentaje. Lo veo justo porque como no hubo fútbol el equipo tuvo menos ingresos".



UN CUPO MINIMO

La Bundesliga, torneo alemán de fútbol, establecería un cupo de 239 personas por estadio en caso de que se reanude la actividad en mayo próximo pese a la pandemia de coronavirus, indicó ayer un periódico de Alemania. Según un informe publicado en el periódico local Bild, hay un límite previsto de personas involucradas en la organización de los juegos del Campeonato Alemán, suspendido desde el pasado 11 de marzo.

Con las puertas cerradas para los hinchas, hasta 239 profesionales podrían ingresar a los estadios, 126 involucrados dentro y fuera del campo, con jugadores, entrenadores, médicos, cadenas de televisión y cuatro alcanza pelotas y 53 periodistas y 50 empleados de seguridad, según detalló Bild.

En el único partido en la historia de la Bundesliga que se jugó con las puertas cerradas fue la victoria del Borussia Mönchengladbach ante el Colonia por 2 a 1, el 11 de marzo último, donde se permitió la entrada de unos 600 profesionales al estadio. En ese momento, solo los eventos con más de mil personas estaban prohibidos en Alemania.

Al certamen alemán le resta por jugarse 13 fechas y el puntero es el Bayern Munich con 55 puntos, seguido por el Borussia Dortmund con 51 y Leipzig con 50.