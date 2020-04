Se acerca el Bailando 2020 Información General 07 de abril de 2020 Redacción Por Leer mas ...

Si bien siempre hay una sorpresa a último momento, muchos famosos ya comenzaron los ensayos desde su casa, cumpliendo con la cuarentena total.

Cada vez falta menos que para Marcelo Tinelli regrese a la televisión argentina con ShowMatch, programa que encabeza hace más de 30 años y que en esta edición tendrá humor, además del Bailando 2020, publicó Teleshow.

Hasta el momento, hay 24 famosos confirmados para participar de la pista más famosa del país, quienes comenzaron los ensayos desde sus respectivas casas cumpliendo con la cuarentena. Según confirmó Ángel De Brito en su cuenta de Twitter, estos son los artistas que serán parte del certamen.

1 - Alex Caniggia: el polémico hijo de Claudio Paul y Mariana Nannis llega al certamen luego de haber sido noticia los últimos días por haber violado la cuarentena junto a su novia, Macarena Herrera, quien, además, lo acusó de maltrato psicológico.

2 - Charlotte Caniggia: la hermana melliza de Alexander regresa a ShowMatch en medio de un bajo perfil que cosechó los últimos meses. El año pasado también estuvo en el ciclo que conduce Marcelo Tinelli pero evitó hacer declaraciones sobre su vida privada o el escándalo familiar tras la separación de sus padres.

3 - Dalma Maradona: la incorporación de la hija de Diego Maradona y Claudia Villafañe fue una sorpresa ya que la actriz mantiene un bajo perfil y no le gusta hablar de su vida privada. Incluso no suele compartir en las redes sociales foto de su marido, Andrés Caldarelli, ni de su hija de un año, Roma.

4 - Anita Martínez: regresa a la pista del Bailando para defender el título que ganó en 2014 junto al Bicho Gómez, con quien no terminó en los mejores términos. Él, incluso, llegó a decir públicamente que no quería volver a bailar con ella.

5 - El Bicho Gómez: igual que Anita Martínez, el humorista regresa al certamen luego de haberse consagrado campeón junto a la actriz, pero esta vez no lo harán juntos.

6 - Cinthia Fernández: la bailarina participó el año pasado junto a su entones pareja, Martín Baclini, pero está vez llegan al certamen peleados y en medio de un escándalo. Ella lo acusó de “machirulo” y aseguró que él la usó para ser famoso.

7 - Martín Baclini: el empresario rosarino bailará junto a su actual pareja, Agustina Agazzani.

8 – El Turco García: el ex futbolista argentino es la revelación del certamen. Jugaba de delantero y es uno de los máximos ídolos de Racing.

9 – Leticia Siciliani: con sus chistes, la actriz despertaba risas durante las previas de su hermana Griselda, cuando la acompañaba al certamen. Su participación en el certamen genera mucha expectativa.

10 - Miriam Lanzoni: la actriz llega a la pista luego de haber protagonizado un escándalo con su pareja, a quien acusó de haberla engañado y poco tiempo después decidió perdonarlo y continuar con su historia de amor que incluye el proyecto de formar una familia.

11 - Mica Viciconte: durante esta cuarentena, la ex Combate sorprendió con su faceta de humorista al compartir distintos videos graciosos durante su convivencia con Fabián Cubero.

12 – Lionel Ferro: el influencer, youtuber y actor de 26 años fue uno de los primeros en firmar el contrato y confirmar su presencia en la pista más famosa del país.

13 – Nico Occhiato: el ex campeón del Bailando 2019 regresa para defender el título junto a su compañera Flor Jazmín Peña.

14 – Barbie Vélez: la última vez que la actriz había estado en la pista, se bajó unas semanas antes, luego del escándalo con Federico Bal, que en ese entonces bailó junto a Laurita Fernández. Hace mucho que no pasaba por el certamen y llega con un bajo perfil, que cosechó desde que oficializó su romance con el hijo de Fabián Rodríguez, quien fuera pareja de su madre, Nazarena.

15 – Benito Fernández: el diseñador de moda sorprendió al aceptar la propuesta.

16 – Mariana Genesio Peña: la actriz se destacó con su personaje en El Marginal y luego protagonizó Pequeña Victoria por la pantalla de Telefe. Está recientemente separada del guionista Nicolás Giacobone.

17 – Malena Guinzburg: es la hija del recordado Jorge Guinzburg. Es humorista y sus previas generan mucha expectativa.

18 – El Chino Maidana: el ex boxeador se suma a la lista de deportistas que pasarán por la pista del Bailando, certamen en el cual ya han estado otros boxeadores como Fabio La Mole Moli.

19 – Débora Plager: cuando fue convocada dudó e incluso tardó en responder, pero luego aceptó y la panelista de Intratables será una de las figuras del Bailando 2020.

20 – Las Trillizas de Oro: María Emilia, María Eugenia y María Laura Fernández Rousse participarán juntas y tendrán un bailarín que las acompañe. Su performance será una gran apuesta.

21 – Gloria Carrá: “Lo voy a hacer porque me saca de mi zona de confort y últimamente me va bien con esas cosas”, dijo la actriz cuando aceptó la propuesta.

22 – Viviana Saccone: la actriz forma parte de Separadas por El Trece y sorprendió al haber confirmado su participación.

23 – Alessandra Rampolla: la sexóloga llega al Bailando luego de haber adelgazado 60 kilos.

24 – Freddy Villarreal: el humorista ya había pasado por la pista de ShowMatch y el último verano se destacó en Atrapados en el museo en Villa Carlos Paz.