Pezzella fue dado de alta

FOTO ARCHIVO NA BUENA NOTICIA./ El defensor fue afectado por el coronavirus.

BUENOS AIRES, 6 (NA) - El defensor Germán Pezzella, el primer futbolista argentino en haber contraído coronavirus, fue dado de alta ayer, según anunció su club Fiorentina de Italia. Pezzella dio negativo en su último control y, luego de haber anunciado su control positivo el pasado 14 de marzo, cumplió con la cuarentena obligatoria en su casa de Florencia.

"Fiorentina se complace en comunicar que después de los exámenes y los test clínicos realizados en los últimos días, Patrick Cutrone, Germán Pezzella y Dusan Vlahovic han dado negativo en Covid-19", anunció el club a través de un comunicado en sus redes sociales. "Una vez más, agradecemos a los médicos, enfermeras y hospitales que continúan brindando su asistencia a todos aquellos que la necesitan en un momento tan delicado y crítico para el país y el mundo entero", agregó.



DESMENTIDA DE GOROSITO

El entrenador de Tigre, Néstor Raúl Gorosito, debió salir ayer a desmentir que estaba infectado de coronavirus, a raíz de una publicación de una cuenta falsa del club que milita en la Primera Nacional. Gorosito tildó de "cobarde" al creador de esa "fake news" que rápidamente se viralizó, ya que estaba escrita con la misma metodología con que suele comunicar el club de la localidad bonaerense de Victoria.

"Algún cobarde que me puede cruzar todos los días en mi barrio y no se anima, publicó esto, no pensando que uno tiene hijos, familiares, amigos, es un Twitter falso el que lo publicó", aseguró en su cuenta en esa red social. En la imagen que compartió "Pipo", podía verse que en el nombre de cuenta del tuit publicado está cambiada la "i" por una "l", lo que visualmente hace verlo parecido.