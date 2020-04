Villeneuve en contra de las carreras virtuales Deportes 04 de abril de 2020 Redacción Por Leer mas ...

La Fórmula 1 sigue analizando las opciones que existen en este momento para planificar un comienzo de temporada y arrancar en algún momento del año, pero la pandemia del coronavirus sigue extendiéndose y la cosa se complica. Por el momento la FIA está organizando carreras virtuales que parecen ser el entretenimiento del momento en épocas de cuarentena y el parate del deporte motor.

Por tal motivo el ex campeón de Fórmula 1 e IndyCar, Jacques Villeneuve, apuesta por comenzar los campeonatos en septiembre, cuando él piensa que la situación ya habrá mejorado. El canadiense también aprovechó para pegarle a la organización, acusándola de estar más centrada en carreras virtuales que en encontrar una solución al problema.

“Los primeros Grandes Premios del calendario deberían ser los de septiembre. Poner tantos GP como sea posible, sería un error, tampoco debemos forzar, solo porque es absolutamente esencial, sea cual sea el costo, llegar a un campeonato. Puede ser necesario tener la inteligencia para decir: no habrá campeonato, habrá carreras, y cada carrera será un evento, como Indianápolis, como las "24 Horas de Le Mans", para decir que cada Gran Premio se convertirse en un Grand Slam, en lugar de un campeonato que solo sería un medio campeonato, y esto sirviera para prepararse para 2021. Pero tengo la impresión de que la FIA está reenfocando todo en los juegos virtuales. ¿Será posible, entonces, volver a la realidad? No es deporte, son videojuegos“, afirmó Villeneuve de 48 años.

Jacques Villeneuve fue Campeón de CART (Indy) en 1995, ganó la "500 millas de Indianápolis" y Campeón de Fórmula 1 en 1997 con Williams y logrando en total 11 victorias.