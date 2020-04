“Fueron escenas de cómo violar todas las normas del sanitarismo ante una emergencia” Locales 04 de abril de 2020 Redacción Por El Defensor de la Tercera Edad le pidió la renuncia al secretario de Seguridad Social y al director de la ANSeS por la falta de coherencia al pedir que en cuarentena a los que más se proteja sea a los adultos mayores y en las últimas horas se los haya expuesto a extensas colas para poder cobrar y sin respetar las recomendaciones sanitarias.

FOTO ARCHIVO EUGENIO SEMINO. El Defensor de la Tercera Edad fue muy duro con el director de ANSeS.

En Rafaela los bancos abrieron y de algún modo generaron junto al Estado local medidas para organizar el pago a jubilados sin que esto provocara una aglomeración de personas, sobre todo pertenecientes a las consideradas grupos de riesgo en medio de esta pandemia por coronavirus.

Se colocaron sillas con una distancia una de otras, se cortaron las calles lindantes a las entidades bancarias y se intentó controlar. Igualmente en Banco Nación en un momento el problema se dio en la cola del cajero automático donde se respetó poco el distanciamiento social.

Pero las imágenes en otras partes del país movilizó al Defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, fue muy duro con el secretario de Seguridad Social, Luis Bulit Goñi, y el director de la ANSeS, Alejandro Vanoli, a quien les pidió la renuncia. “Sucede que es imposible entender cómo se violaron todas las recomendaciones sanitarias sabiendo que esto iba a pasar y que se lo había advertido. No hubo ningún operativo para evitar lo que se preveía que iba a pasar”, enfatizó el Defensor.

El malestar fue aumentando con las imágenes que se iban viralizando y cada medio de comunicación mostraba, con jubilados que en algunas ciudades como por ejemplo Buenos Aires, pasaron la noche, tomaron frío, y a primera hora de la mañana la cola era interminable, y con absolutamente ninguna distancia entre las personas que aguardaban la apertura de la entidad bancaria.

La cuarentena obligatoria en su mensaje central pedía proteger a las personas mayores de 65 años ya que el COVID-19 afecta de un modo más agresivo a este grupo.

Esta situación desnudo la cantidad de ciudadanos que no están bancarizados en la Argentina y ante una emergencia sanitaria como la actual, totalmente impredecible, salió a la luz lo que forma parte de la realidad.

Muchísimos abuelos no saben accionar a través de modos electrónicos o por home banking y otra cantidad numerosa directamente no cuenta con tarjeta de débito. Además a esto se le suma los beneficiarios de AUH o el Ingreso Familiar de Emergencia que debían cobrar entre hoy y la semana próxima.

“Fueron escenas de como violar todas las normas del sanitarismo ante una emergencia, y creo que lo más graves es que se sabía que iba a pasar, porque los jubilados y pensionados hacen del 20 de marzo, -fecha en la que no abrieron más los bancos-, debían percibir su mensualidad correspondiente a ese mes. Esto los llevó a acumular deudas, zozobra y esto generó una gran presión que estalló con las colas que veíamos y se precipitó lo que habíamos señalado cuando se anunció el cierre de los bancos, que debían haber seguido pagando ya sea a través de turnos a pequeños grupos de jubilados y las entidades bancarias lo podrían haber hecho porque ya saben quienes cobran por ventanilla”, indicó Eugenio Semino.

El Defensor de la Tercera Edad manifestó que “ahora tienen que abrir como medida de urgencia sábado y domingo y esto mismo se podría haber hecho quince días antes, cuando los funcionarios hablaban de medios electrónicos y cuestiones que a muchos jubilados por temas culturales de los más variados, los llevan a que no se adapten a las nuevas tecnologías y lo que tienen que hacer los funcionarios es comprenderlo y no seguir insistiendo en que aprendan a usar la tarjeta, home banking o la billetera electrónica. No se hizo y no fue por no habérselo dicho”.