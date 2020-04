En el 2019, se registraron 299 femicidios, de los cuales el 52% fueron cometidos en los hogares de las propias víctimas, según el Informe de La Casa del Encuentro. A su vez, según datos del Ministerio de Justicia de la Nación y UNICEF, el 46% de los casos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes sucedió en el hogar de la víctima y en un 76,8% de los casos, los agresores eran del entorno cercano de la víctima (familia o no familiar). Desde el 10 de marzo se incrementaron un 25% las llamadas al 144 por violencia de género. Frente a una situación de encierro y aislamiento, como la que hoy atravesamos, una manera efectiva de ayudar a las víctimas es montar Caballos de Troya, es decir, enmascarar la forma de prestarles ayuda sin despertar la atención de su victimario.En este sentido, Fundación Avon en el marco de la Promesa Avon para Erradicar la Violencia hacia las Mujeres y Niñas, lanza una campaña para acompañar e informar a la sociedad sobre cómo asistir en una primera escucha a una mujer en situación de violencia de género, contribuyendo a que la tensión no aumente en momentos de encierro. La Campaña también contribuye a comunicar los canales oficiales para proceder en ese caso.“Estamos trabajando para poder acompañar -en esta ocasión virtualmente- a todas las mujeres del país, con información útil y de servicio, pero también llegar al su entorno, para que sepan cómo pueden acompañar a la distancia y qué hacer ante una situación de violencia”, comentó Florencia Yanuzzio, Directora Ejecutiva de la Fundación AVON.Avon & Natura: juntas y parte de un Compromiso GlobalLas posibilidades de potenciar esta Campaña se han multiplicado sumando los canales y el impulso de todas las marcas que forman parte del Grupo Natura & Co. Más de 5 millones de Revendedoras y Consultoras recibirán información útil a nivel digital así como las clientes. En la Argentina AVON + NATURA multiplicarán la llegada del mensaje #AISLADASNOSOLAS por un mundo libre de violencia para todas las mujeres y niñas en un trabajo mancomunado. “Esta unión para #AISLADASNOSLAS nos brinda la posibilidad de ampliar el mensaje a más personas a través de las grandes y potentes redes mujeres de las marcas”, agregó Yanuzzio.NO están solas. Herramientas para acompañarlas.“Las mujeres que están en una situación de violencia, viven en un grado extremo de vulnerabilidad, por lo tanto “el aislamiento” en la vivienda que comparten con el agresor y en la mayoría de los casos con sus hijas e hijos, agudiza en ellas la sensación de desprotección, vulnerabilidad y soledad. Es muy importante realizar un intercambio con ellas e incentivarlas a que utilicen las redes sociales para estar contactadas con su entorno, que tomen por costumbre tratar de comunicarse diariamente con alguien de su confianza para que se sienta contenida y, a la vez, que el agresor "sepa" que no está sola.” comentó Ada Rico, Presidenta de la Asociación Civil La Casa del Encuentro.“Cuando hablamos de entorno o círculo de la mujer, se incluye amigas, familiares, pero también vecinos y vecinas que pueden estar alerta para pedir ayuda o intervenir, siempre cuidándose y entendiendo hasta dónde pueden actuar”, comentó Ana Inés Álvarez, trabajadora social y responsable del programa de violencia hacia mujeres y niñas de Fundación AVON.En primer lugar, es importante que entender los alcances de la violencia de género en la vida de esa mujer. La mujer que vive violencia puede oponerse a denunciar a su agresor por miedo, culpabilidad, vergüenza o falta de apoyo social o familiar, así como también por falta de independencia económica, entre muchas otras razones. Si bien esto puede generar resistencia en el entorno (familiares, amigas, vecinos, entre otros), es importante brindar ayuda y apoyo en sus decisiones.Entablar conversaciones sobre otros temas para desviar el eje y minimizar la carga, por ejemplo, hablar de programas de televisión que mira en cuarentena, compartir una receta de cocina o preguntar por las actividades escolares que pueden estar realizando los niños y las niñas en caso de que los tenga.En estas situaciones de incertidumbre social general y de aislamiento social obligatorio, la tensión aumenta. Una forma de ayudar es brindar contención emocional, recomendar de no aumentar la tensión entre ellos, evitar todo enfrentamiento por mínimo que pudiera ser.En caso de existir la posibilidad de mantener una conversación en secreto, en primer lugar, escuchar activamente durante toda la conversación, sin juzgar, ni hacer diagnósticos. Dejar claro siempre que lo sucedido no es su culpa, y que a la distancia acompañarán y respetarán todo lo que ella decida hacer.Si la conversación es por vía telefónica o WhatsApp, recordar que el agresor probablemente revise el celular. Recomendar borrar todas las conversaciones y establecer un código compartido para comunicarse.Si la mujer ya manifestó encontrarse en riesgo, se recomienda acordar un código: que pueda utilizar cuando considere se encuentre en riesgo extremo. Por ejemplo, el envío de su ubicación en tiempo real (geolocalización), activando así el llamado de quien lo recibe al 911.El aislamiento obligatorio, no la priva del derecho de salir a la calle en caso de encontrarse en riesgo ella o sus hijos/as, para ir a un lugar más seguro.Recordar que las mujeres pueden estar aisladas, pero no solas. Hoy más que nunca es importante fortalecer las redes de contacto, tener proximidad con vecinos/as y otras personas de la comunidad.Líneas de atención, contención e informaciónPodés comunicarte al 144 o por mail a [email protected] , por WhatsApp a los números (+54) 1127716463 / (+54) 1127759047 / (+54) 1127759048, también está disponible para Android o iOS la App 144, allí podrás identificar los signos de violencia y obtener asistencia. Si es una urgencia, llamá al 911. Todos los canales de asistencia se encuentran disponibles las 24 hs.También podes buscar los Centros de Atención para Mujeres por localidad ingresando a la web del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, en servicios hacer click en Buscador de Centros de Atención para Mujeres. Allí vas a encontrar un listado de centros próximos al domicilio en caso de que necesites acercarte por motivos de violencia de género.