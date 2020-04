Bancos reabren hoy para el pago de las jubilaciones

BUENOS AIRES, 3 (NA). - Los bancos reabrirán hoy sus puertas exclusivamente para pagar jubilaciones, pensiones o planes sociales de personas con DNI terminados en 0, 1, 2 ó 3, que "no posean tarjeta de débito", en el marco de la aplicación de "estrictos controles" para no perjudicar la cuarentena.

Así lo informó ayer el Banco Central, al indicar que en las sucursales habrá un "estricto cumplimiento" de las normas de aislamiento social por el coronavirus, y pidió que quienes sí posean tarjeta de débito o sus documentos tengan otras terminaciones, "no se presenten este viernes".

El resto de las terminaciones de DNI cobrarán a lo largo de la semana próxima, según el calendario fijado por la ANSES: el lunes los terminados en 4, 5 ó 6; y el martes en 7, 8 ó 9, siempre únicamente para los casos que no tienen tarjeta de débito.

La autoridad monetaria aclaró que las personas jubiladas que cuenten con esa tarjeta "no podrán cobrar por ventanilla", sino que deberán acudir a cajeros automáticos.

El gremio bancario ya adelantó que "sólo ingresará una cantidad de personas limitada, de acuerdo con el número de cajas disponibles".

El Banco Nación puntualizó que desde este viernes abrirá la red de sucursales en todo el país y en su horario habitual, para atender a quienes perciben haberes de la seguridad social.

En línea con lo dispuesto por el Ejecutivo, el Banco de Santa Fe también aseguró que pondrá en funcionamiento un "estricto protocolo de atención".

La entidad, con fuerte presencia en la zona productiva del país, apeló a la "responsabilidad y comprensión" de sus clientes y les solicitó "expresamente que sólo se acerquen a las sucursales quienes no posean tarjeta de débito y se encuentren comprendidos en el segmento de clientes a los que les corresponde cobrar".