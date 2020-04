Pedido en el cumpleaños de Boca Deportes 03 de abril de 2020 Redacción Por Leer mas ...

Boca celebrará hoy el aniversario 115 del club en medio de la cuarentena por el coronavirus, por lo que a través de sus redes sociales, el "Xeneize" usó el mensaje de su capitán Carlos Tevez para llamar a los hinchas a "festejar en casa" para no romper el aislamiento social obligatorio.

"Este viernes #BocaCumple115 y te invitamos a que cuelgues la de Boca en tu ventana o balcón así festejamos todos juntos. #YoMeQuedoEnCasa", publicó la institución en Twitter.

La convocatoria es para realizar un festejo virtual y que los fanáticos compartan imágenes celebrando desde sus viviendas. Además, informó que el entrenador del plantel de fútbol masculino de Primera División, Miguel Ángel Russo, responderá a las preguntas que los simpatizantes le harán a través del mismo medio.

Carlos Tevez, por su parte, se expresó en esa línea en un video en el que adhirió al pedido del club, que viene de consagrarse campeón de la Superliga 2019/20, aunque no pudo levantar el trofeo, algo que iba a ser el fin de semana posterior a la suspensión del fútbol. "Estos 115 años lo festejamos en casa. Colgá en tu ventana o balcón la camiseta de Boca. Yo me quedo en casa", aseguró el delantero. Para completar la celebración, a las 19.05 de este viernes, horario que forma el año de fundación de Boca, se invitó a los hinchas a entonar el "Feliz cumpleaños" para saludar a la institución en un nuevo aniversario.