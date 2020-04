Reencuentro virtual de todo el elenco Información General 02 de abril de 2020 Redacción Por Cómo será el reencuentro del elenco de “La Niñera” para llevar alegría a los fans en plena pandemia. Fran Drescher, la protagonista de la exitosa sitcom, anunció que el 6 de abril realizarán una reunión virtual para los fanáticos.

En los 90, la historia de amor entre la nana Fine y el señor Sheffield que se narraba en La Niñera conquistó al público. Todavía hoy es recordada con mucho cariño por miles de fanáticos en distintos países.

Fran Drescher, la creadora y protagonista de la ficción, anunció una excelente noticia en su cuenta de Instagram: el elenco se reunirá de manera virtual para hacer una lectura del primer capítulo. El portal Variety anticipó que los actores de la serie llevarán a cabo esta lectura a través de Zoom y los fanáticos podrán verlo en la página de Sony Pictures de Youtube el próximo 6 de abril.

“La risa es la mejor medicina, por eso, en estos tiempo difíciles, Petah y yo pensamos que sería genial juntar a todo el elenco de La niñera para una lectura virtual del capítulo piloto”, dijo Drescher , la protagonista, en un comunicado en el que hace referencia a Peter Marc Jacobson, uno de los creadores de la sitcom.

“Es una actuación única hecha por la pandemia, para nuestros fans de todo el mundo que en este momento están estresados, en aislamiento y necesitan algo lindo. A todos nosotros nos ayudó a levantarnos un poco el ánimo y esperamos que a ustedes también”, agregó.

¿Quiénes participarán? Los actores que interpretaban los roles principales: Fran Drescher (Fran Fine), Charles Shaughnessy (el señor Sheffield), Daniel Davis (Niles), Lauren Lane (C. C. Babcock), Nicholle Tom (Maggie), Benjamin Salisbury (Brighton), Madeline Zima (Grace), Renee Taylor (Sylvia) y Rachel Chagall (Val). Así como también Alex Sternin, Ann Hampton Callaway, DeeDee Rescher, y Jonathan Penner. James Marsden es el único actor del elenco original que no estará.

En enero pasado, Fran había anunciado que estaba trabajando en un musical para Broadway basado en La Niñera. Los realizadores del musical Crazy Ex-Girlfriend serán los encargados de llevar adelante el proyecto junto con Rachel Bloom, quien creó y protagoniza la serie CW, escribirá la música y las letras para el escenario con Adam Schlesinger, el productor ejecutivo de música del programa.

“La Niñera vuelve como un musical de Broadway”, escribió la actriz en Twitter y en otro posteo sumó: “¿Escuchaste las noticias?”. Luego, dijo en un medio estadounidense: “Estamos muy emocionados de trabajar en el musical de Broadway The Nanny. Estamos igualmente entusiasmados de que Rachel Bloom, de gran talento, escribirá la letra y la música con el fantástico Adam Schlesinger, y que tenga la brillante dirección de Marc Bruni”.

Aunque la misma Drescher (junto con el productor Peter Marc Jacobson) está detrás del proyecto, no será ella quien se ponga, como lo hizo entre 1993 y durante seis temporadas, en la piel de la excéntrica cuidadora de Maggie, Brighton y Grace y que enloquece al señor Maxwell Sheffield.

Cabe recordar que en la Argentina, La Niñera fue emitida por Telefe y su éxito ininterrumpido fue tal, que los productores decidieron realizar la remake nacional de la sitcom, que fue protagonizada por Florencia Peña, Boy Olmi, Roberto Carnaghi, Mirtha Busnelli y Carola Reyna, entre otros.