Autorizan el cruce de varados en la frontera Nacionales 02 de abril de 2020 Redacción Por POR "RAZONES HUMANITARIAS"

FOTO ARCHIVO TANCREDO NEVES. El puente internacional que une a Iguazú y Foz do Iguazú.

BUENOS AIRES, 2 (NA). - La Dirección Nacional de Migraciones autorizó ayer el ingreso al país "por única vez y por razones humanitarias" de los 17 turistas argentinos que estaban varados en el puente del paso internacional Iguazú - Foz do Iguazú tras el cierre de fronteras que dispuso el presidente Alberto Fernández para contener la pandemia del coronavirus.

Según confirmaron a NA fuentes de Migraciones, los 17 turistas, procedentes de Estados Unidos y de distintas localidades brasileñas, serán trasladados de forma segura por un micro provisto por el Ministerio de Transporte de la Nación, pero no deberán cumplir la cuarentena obligatoria en hoteles sino en sus domicilios.

Los turistas habían sido advertidos por las autoridades brasileñas de que si no lograban pasar el puente Tancredo Neves no les iban a dejar retornar por una disposición tomada por el país, y cuando llegaron al lugar se encontraron con las vallas colocadas por autoridades argentinas ante el cierre de fronteras dispuesto por el Gobierno nacional.

Los turistas se encontraban desde el pasado domingo en la aduana de Puerto Iguazú, en una tienda de campaña. Contaban con sanitarios a disposición y eran asistidos con alimentos y agua por el Ejército Argentino.

Hasta la semana pasada, y antes del anuncio del Gobierno nacional, el puente internacional Tancredo Neves se había convertido en una alternativa para cientos de turistas argentinos procedentes de Estados Unidos y Europa, que aprovechaban para llegar a Brasil, país que no restringió sus vuelos, y de allí concretar la repatriación por vía terrestre, en medio de las restricciones por la pandemia.