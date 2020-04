Una vidente española predijo el año pasado la pandemia Información General 01 de abril de 2020 Redacción Por El video viral de una guía espiritual española que en 2019 predijo la pandemia y los "40 días de descanso que necesitará la Tierra”. Nube De María, una vidente española, había declarado en un programa de televisión que este año habría muertes en todo el mundo, marcando “un antes y un después”. Pero surgen las sospechas: ¿pronóstico trágico o engaño malicioso?

FOTO INSTAGRAM// NUBE DE MARIA// La vidente anunció la cuarentena que llegó en 2020.

En la noche del domingo, el presidente Alberto Fernández dispuso la extensión de la cuarentena obligatoria hasta Semana Santa. El aislamiento social es una medida preventiva para evitar la transmisión del coronavirus, una enfermedad que ha generado miles de muertes en todo el mundo.

En medio de este contexto, en las redes sociales se viralizó en estas horas una entrevista a la guía espiritual española Nube De María, quien predice un escenario similar al que la humanidad enfrenta con esta pandemia. Este testimonio habría sido dado el 24 de diciembre de 2019 en el programa de televisión Toni Rovira y tú, del canal 25 TV de Barcelona, España. Muchos aseguran que es cierto, aunque están quienes sostiene que se trataría de un engaño.

“El 2020 es un año de pérdidas para el humano, de tus seres queridos, de angustia, de incertidumbre, de miedos. Es un año que lo recordaremos siempre, que habrá un antes y un después. Porque la Tierra va a hacer una reestructuración y nos va a poner en el sitio”, dijo De María.

“20 más 20 suman 40. Y este número significa que la Tierra necesita 40 días de descanso -agrega, en lo que ahora fácilmente puede interpretarse como una cuarentena-. Y para tenerlos no solo España, el mundo entero, sí la bola del mundo, porque la estamos destrozando continuamente. Hemos destrozado el planeta, no le hemos tenido respeto, los mares los hemos contaminado, los ríos, el ozono, el oxígeno, todo, no le hemos tenido respeto”.

“Es el momento para la Madre Tierra, para la naturaleza, se va a reestructurar, va a bajar todo lo que es la polución, van a estar los mares mucho mas limpios. Es una era de consciencia exterior, de espiritualidad. Hay muchas personas que creen que la espiritualidad es videncia, es tarot, que me parece todo muy bien, pero no. La espiritualidad es el Universo”, señaló la mujer.

“El Universo lo tiene todo planificado. Y cuando ve el egoísmo de las personas que no respetamos a la Madre Naturaleza, no respetamos a los animales, no respetamos ni siquiera al oxígeno que respiramos”, afirma la vidente en una charla con Toni Rovira por la televisión de España, uno de los países más afectados por el coronavirus.

“Nos va a castigar. Y va a decir no puedo más. Ahora en el 2020 voy a parar por 40 días y en esos días van a ser mucho mal, porque va a ver muchas pérdidas de los seres queridos y mucha gente va a llorar. La economía, ¡imagínate! Estar 40 días con el mundo parado”, advirtió Nube De María ante la sorpresa del conductor, que le confesaba que prefería escuchar buenas noticias.

“Es un año muy positivo para la Tierra y yo creo que se lo merece. Los mares, los animales, el oxígeno se lo merecen. Va a haber un antes y un después en nuestras vidas, es una toma de conciencia. Ahí es cuando todo el mundo va a querer vivir la espiritualidad. La Tierra no puede más, la estamos destruyendo”, manifestó la guía espiritual que ha generado un gran debate en las redes sociales con sus declaraciones.

“Todas las almas seamos de color negro, blanco, chinos, de lo que sea nos vamos a unir todos, vamos a ser todos iguales. Ya no será el hombre es más y la mujer es menos. La naturaleza nos va a castigar a los humanos, no a los animales... En el 2020 creo que no habrá ningún abrazo”, finalizó.

Las semanas que transcurrieron hasta que el video se terminó difundiendo, y la falta de la palabra de Nube De María para aclarar o sostener los dichos, ponen en duda la veracidad de la filmación. Y en estos tiempos donde se buscan respuestas más allá de lo evidente, el caso se asemeja a las predicciones de Nostradamus que circularon a mediados de este mes respecto al coronavirus, y que -se supo- no eran ciertas.