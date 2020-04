La NBA busca opciones para tener un campeón Deportes 01 de abril de 2020 Redacción Por Leer mas ...

Ver galería 1 / 2 - FOTO ARCHIVO NA ¿TENDRA LA OPORTUNIDAD?./ LeBron James quisiera festejar con Los Lakers.

Aún no hay claridad sobre un posible regreso de la temporada 2019-20 de la NBA. Sin embargo, la liga sigue analizando diferentes escenarios para darle un cierre a la campaña y no se han cerrado a ninguna alternativa. De hecho, la NBA está "muy decidida a tener un campeón", de acuerdo a un reporte entregado por Marc Berman, del New York Post, y están explorando una serie de opciones creativas para asegurarse de obtener uno.

La idea de un torneo de eliminación para formar parejas en la postemporada está descartada de acuerdo al reporte de Berman, pero una posibilidad real es que hayan series de tres partidos antes de los playoffs. Además, la idea de terminar la temporada regular no está recibiendo mucho apoyo y la idea de la liga es que se alcance un total de 70 partidos.

La "nueva" postemporada podría jugarse en una única ciudad para evitar los problemas que conlleva viajar durante esta pandemia. Se han discutido varias regiones que no pertenecen a la NBA, incluidas Las Vegas, Atlantic City, Hawái, Louisville e incluso Bahamas. Berman también menciona Orlando, ya que en dicha zona la pandemia del Coronavirus no ha atacado tan fuerte como en otras localidades.

Si bien no hay plazos definidos para esto, dentro de las oficinas de la liga se considera que fines de junio o comienzo de julio podría ser una fecha realista para esto. De ser así, los playoffs se disputarían en pleno verano estadounidense y el arranque de la campaña 2020-21 se daría en Navidad, plazo que le daría una temporada baja adecuada a todos los jugadores.



OPINIONES

En relación a esto, la estrella de Los Angeles Lakers LeBron James expresó que tiene muy claro que no se puede ir directamente a los playoffs sin que antes, al menos, se pudiesen disputar 10 partidos de la temporada regular: "Una cosa que no puedes hacer es ir directamente a los playoffs, porque desacredita los más de 60 partidos que los jugadores lucharon por alcanzar ese puesto de playoffs".

En este momento, se desconoce si eso se convertiría en la nueva temporada normal o si sería un esquema a adoptarse de forma permanente en el futuro con miras a la temporada de 2021-22.

La liga todavía está tratando de descubrir qué es y qué no es viable a medida que Estados Unidos atraviesa su peor pandemia en más de un siglo.

Si terminar la temporada es seguro, incluso de una manera limitada como se está discutiendo, la liga seguramente querría hacerlo. Sin embargo, hay demasiadas variables en este momento para determinar si eso será una posibilidad o no.



TODO POR EL NEGOCIO

Hace algunos días, en una entrevista con ESPN en Estados Unidos, Adam Silver había revelado otra opción: que juegue un grupo de basquetbolistas aislados, con televisación. "Todas las sugerencias son bienvenidas", sostuvo el comisionado respecto a esta alternativa. "Hay un impacto en la psiquis nacional por no tener programación deportiva en la televisión", justificó.

Y detalló de qué se trataba la idea: "Una de las cosas de las que estuvimos hablando es si había condiciones en las cuales un grupo de jugadores podría competir para una gigantesca recaudación de fondos o por el bienestar colectivo de la gente. Que ellos fueran probados en un protocolo y puestos en cuarentena o de algún modo aislados y que pudieran competir entre sí. Porque la gente está atrapada en su casa, y pienso que necesita diversión, ser entretenida", razonó el máximo responsable de la NBA.