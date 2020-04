"Al principio tuve miedo" Deportes 01 de abril de 2020 Redacción Por Dybala blanqueó que cuando se enteró que había dado positivo de COVID-19 no la pasó bien, pero que su estado fue mejorando con el correr de los días.

Tras haber dado positivo por coronavirus, Paulo Dybala reconoció que tuvo miedo cuando recibió los resultados y explicó que tanto él como su novia, Oriana Sabatini, ya se encuentran en mejor estado.

"Es psicológico. Al comienzo uno tiene miedo", confesó la Joya en diálogo -vía videoconferencia- con el canal de AFA Play. "Al principio trataba de no pensar que podía ser eso. Después salió lo de un compañero (Rugani), lo de otro (Matuidi) y el último fui yo. Por suerte fuimos pocos en el club", agregó.

Acerca de los síntomas, el cordobés explicó: "Tenía mucha tos, estaba cansado y por la noche cuando dormía, sentía frío. Fue un poco convivir con eso, y tratar de no desesperarnos, de estar tranquilos". El jugador de la Juve indicó que pese al dolor de cabeza, "era aconsejable no tomar nada" y desde el club recibió vitaminas.

Por suerte, todo eso quedó atrás: "Ahora estamos bien, mucho mejor. Estos días no tuvimos síntomas. Digamos que ella (Oriana) se sintió bastante mejor. Yo tuve sensaciones más fuertes. Me cansaba rápido, quería entrenar y me faltaba el aire a los cinco minutos. Ahí notamos que algo no estaba funcionando bien y a través de los test nos dijeron que éramos positivo", contó Dybala.