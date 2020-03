Alberto Fernández enfatizó que el país "está dominando al virus"

BUENOS AIRES, 31 (NA). - El presidente Alberto Fernández dialogó ayer en vivo por Instagram con el cantante puertorriqueño Residente, y destacó que los primeros resultados de las medidas adoptadas por la pandemia de coronavirus indican que el país está "dominando al virus".

En una transmisión que alcanzó a casi 200.000 personas, Fernández afirmó que "hasta acá los resultados" del aislamiento social obligatorio "parecen ser buenos", y consideró que "si se sigue cumpliendo" con la cuarentena habrá "menos gente contagiada y menos argentinos que pierdan su vida".

"Hasta acá los resultados parecen ser buenos, parecen decir que nosotros estamos dominando al virus. Muchos países de Europa, Estados Unidos también, impusieron la cuarentena tardíamente cuando el virus se había propagado mucho. Nosotros lo estamos controlando", enfatizó Fernández.

Durante una charla en vivo con el ex líder de Calle 13, precisó: "Lo estamos conteniendo (al virus). Si seguimos cumpliendo con las reglas que nos hemos impuesto, no tengan ninguna duda de que nos va a ir bien. Que nos vaya bien quiere decir que suframos menos, que tengamos menos gente contagiada y que menos argentinos pierdan su vida".

Además, indicó que en Argentina "nos estamos preparando para el peor escenario", ya que "la lógica es ponernos en una extensa cuarentena para darnos tiempo a organizarnos".

"Lo que estamos logrando es que el virus vaya más despacio de persona a persona. La idea es ir ganando tiempo para construir la estructura sanitaria", manifestó.

Fernández resaltó que "nadie se salva solo", y consideró que "hay que poner la solidaridad como bandera antes que nada y tenderle la mano a quien lo necesite".

En otro tramo de la charla, el Presidente advirtió que no permitirá los despidos en la empresa Techint, y destacó que el Gobierno nacional va a "cuidar durante los meses venideros el trabajo de los argentinos".

"Los despidos no se han concretado ni se van a concretar. Vamos a cuidar durante los meses venideros el trabajo de los argentinos", enfatizó el jefe de Estado, y sostuvo que Techint quiso borrar "de un plumazo" a 1.450 trabajadores en medio de la pandemia por el coronavirus.

Por último, afirmó que el país no va "a pagar la deuda" con el FMI "a costa de los argentinos", y consideró que "tienen que entender el momento que estamos pasando".

"No vamos a pagar la deuda a costa de los argentinos. La prioridad en Argentina en este momento es la salud y la vida de los argentinos. Tienen que entender el momento que estamos pasando, y yo confío que sí lo van a entender", sentenció.