Cerrado por derribo Deportes 30 de marzo de 2020 Por Néstor Clivati Leer mas ...

Un día el futbol supo que ya no era el ombligo del mundo y la excepción de la regla; debió aceptar el veredicto de una realidad que lo avasalló como nunca antes, para replegar su poderío y convertirse en una corporación, tan vulnerable como cualquier mortal, en tiempos del Coronavirus.

No es necesario o en todo caso, sería muy aventurado pronosticar las cicatrices que le va a provocar este colosal acontecimiento de época que nos acorrala, sí hay indicios que nos dejan en la puerta de esa predicción, ya nada será lo mismo en el planeta fútbol.

Gianni Infantino, Ceo de esta industria sin chimeneas, ha comenzado a tomar nota, para que no lo sorprenda el día después, en la convicción, que cuando este vuelva a caminar, su poder y el de las asociaciones que integran FIFA, lucirá intacto y con una saludable verticalidad.

Sabe Infantino, en tanto hombre de negocios mas que de fútbol, que la petulancia ante semejante cimbronazo a nivel mundial, sería un acto de torpeza, que sembraría el rechazo como lógica reacción, deteriorando su poder omnímodo.

A un hombre de ese nivel de instrucción y pericia para el buceo en agua de borrajas, no suele pasarle esas cosas, pero, como no existen antecedentes de una crisis global de esta profundidad, la tortuga se le puede escapar al más veloz, ergo, sus primeras señales son empáticas con la hora que nos toca vivir.

El futbol, como tantas otras actividades a las que el hombre, le dio vida en las ultimas décadas, será sometido a una reforma estructural, tan inédita como imperativa, dos factores que van a requerir que los entes rectores, las pongan en manos de las mentes más lúcidas.

En los últimas días la estrategia ha sido transmitir una “sugerencia” para que UEFA, a manera de bajada de línea, la desparrame por todo el mapa europeo; el cese total de la actividad profesional, en una medida desconocida desde su fundación en 1904, ni las Guerras Mundiales impidieron que el mundo no afectado en su momento, cerrara sus estadios, ahora, los ha puesto a todos al borde de la quiebra, en particular, a los clubes de las principales ligas del Viejo Mundo, donde los contratos de jugadores y entrenadores, resultarían impagables y la resonancia que esto tendría en el resto de los continentes, como efecto colateral, cerraría el circulo.



Algo así como su propia pandemia



Ante este desastre económico y financiero, Infantino, ha comenzado a levantar las banderas de la reducción drástica de los contratos de los profesionales, una persuasión que pondrá prueba, el real nivel de solidaridad y comprensión de los afectados, la mayoría de los cuales, detentan niveles de vida de verdaderas celebridades.

Afortunadamente ya hubo un hombre que recogió el guante y se adelantó a todo tipo de negociaciones, haciendo honor, a su alto umbral ético; no sorprende en tal sentido, que Marcelo Bielsa haya anunciado su renuncia a una parte significativa de su convenio salarial, arrastrando con su iniciativa, a todo el plantel del Leeds United, a reperfilar los ingresos y adecuarlos a esta emergencia.

Ese efecto dominó que se produciría, llegaría con celeridad para imponerse en el ámbito de Conmebol, con lo cual y frente a la estimación, que el fútbol comenzaría en julio próximo, los contratos que expiran el 30 de junio, se extenderían hasta diciembre, con un nuevo acuerdo marco o la opción de liberar aquellos, que no acepten las reducciones salariales severas que se avecinan para el sector.

Recordemos que la FIFA decidió la semana pasada la creación de un grupo que analice el impacto de esta pandemia, tras aceptar los aplazamientos a 2021 de la Eurocopa y la Copa América de este verano y por tanto reubicar el Mundial de Clubes previsto también para el año próximo.

La voluntad expresada por la FIFA es trabajar de forma coordinada para tomar acuerdos respecto al calendario, los traspasos de jugadores y la creación de un fondo de apoyo para hacer frente al impacto económico causado por la pandemia.

Respecto al calendario su objetivo es "asegurar que se encuentran soluciones globales apropiadas para las competiciones en todos los niveles, considerando las necesidades de todos los grupos de interés con la salud de todos los participantes como absoluta prioridad".

En materia de traspasos de jugadores, se mostró dispuesta a evaluar la necesidad de introducir enmiendas o dispensas temporales en su

Reglamento para el Estatuto y la Transferencia de jugadores, dirigidas a proteger los contratos tanto para clubes como para jugadores, y ajustar los periodos de registro de éstos.

La otra medida que a FIFA aprobó la semana pasada se refiere a un "potencial fondo de apoyo" ante el impacto económico generado por la pandemia en cada continente, además de analizar si se requiere un fondo a nivel global y en ese caso concreto si se deben definir mecanismos de apoyo.

Todo parece demasiado prematuro, por lo menos en esta parte del mundo, en que nos disponemos a soportar los avatares sanitarios que se avecinan en las próximas semanas, sin embargo, es menester por parte de los responsables del futbol en todo el mundo, diagramar las políticas tentativas, que puedan implementarse lo antes posible, luego que la emergencia de la ansiada tregua.

Por ahora el cartel señala, cerrado por derribo.