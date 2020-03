Maxi López furioso con Wanda Nara por viajar a Italia Información General 30 de marzo de 2020 Redacción Por Leer mas ...

Son días muy difíciles para Maxi López. No solo por la situación que está viviendo Italia, en donde la cantidad de casos positivos de coronavirus llegó a los 97 mil y las víctimas fatales ya son más de 10 mil, sino por la distancia que lo separa de sus hijos. Se sabe, la relación entre el actual futbolista del FC Crotone y Wanda Nara no es para nada buena, y el régimen de visitas por los tres hijos que tienen en común suele ser un tema de discusión y conflictos legales. En estas circunstancias el tema es más delicado aún.

Así lo demostró Maxi el viernes pasado, cuando subió una foto con sus pequeños, Valentino, Benedicto y Constantino, y un texto a modo de reclamo porque Wanda, según su versión, no le permite hablar con ellos. “Extraño apretar y besar a mis niños, mucho… Así que, mamá, ponete las pilas y devolveles sus teléfonos así papá puede hablar todo el día como lo veníamos haciendo, que en estos momentos de la vida necesitamos estar todos unidos más que nunca”.

Pero el tema no terminó ahí. Sucede que Wanda se encontraba en París junto a los tres hijos que tiene con Maxi López, además de Mauro Icardi y las dos niñas que tiene con él (Isabella y Francesca). El joven juega en esa ciudad, en el PSG, y durante el año -en circunstancias normales- la modelo y sus niños viajan con regularidad de Francia a Milán, donde tienen su casa, la mayoría de sus actividades y sus afectos.

Y ante la sorpresa de todos sus seguidores, en medio de la pandemia que tiene como epicentro a Italia, Wanda viajó con sus cinco hijos de regreso a su casa en Milán. La propia mediática publicó fotos de los niños jugando y compartiendo momentos con su abuelo en la imponente propiedad familiar.Esta decisión enfureció a Maxi López, quien se manifestó en su cuenta en Instagram. “Me gustaría saber bajo qué criterio rompés una cuarentena de una pandemia mundial, donde a todo el mundo se le pide no salir, y exponés a nuestros hijos a un viaje de un país a otro, te movés y te vas al epicentro del contagio (Lombardía) en Italia, sin importante ningún tipo de consecuencia”, le consultó a su ex esposa, sin mencionarla.

“¿Qué se te pasa por la cabeza en estos momentos, cuando lo más sagrado que tenés en el mundo es la salud de nuestros hijos? Me indigna que no tomes conciencia. Si no querés hacerlo por vos, hacelo por ellos que hoy sos madre de cinco criaturas, pero parece que no te diste cuenta”, concluye la publicación.

Wanda todavía no se ha manifestado públicamente ante los fuertes reclamos de Maxi López. Lo cierto es que Italia alcanzó este domingo los 10.779 muertos a causa del coronavirus, lo que supone 756 fallecimientos en las últimas 24 horas, y se registró un pequeño aumento de los contagiados, según informó Protección Civil. El número total de personas infectadas actualmente son 73.880, 3.851 más que ayer, mientras que el viernes el aumento había sido de 3.651, y en total se ha llegado a los 97.689 contagiados desde el pasado 20 de febrero cuando se detectó el primer caso.

El balance de este domingo se distingue por el descenso de nuevos casos en Lombardía: 1.592 frente a los 2.117 de ayer, para un total de 41.007 afectados en esta región italiana, la más sacudida por el virus, donde han fallecido 416 personas en las últimas horas.

“O estamos en lo más alto de la curva o estamos muy cerca. Por tercer día consecutivo, los números permanecieron constantes. Ya no vemos el crecimiento que nos ha acompañado en las últimas semanas”, ha declarado el presidente de la región de Lombardía, Attilio Fontana. “No quiero decirlo en voz alta, pero ahora mismo tengo una esperanza más”, ha añadido.

