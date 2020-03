Perotti: "cumplir la cuarentena posibilita achatar la curva de nuevos contagios"

A 9 días del decreto de aislamiento preventivo y obligatorio en todo el país para contener el avance del coronavirus, desde el gobierno provincial brindaron anoche un nuevo informe de la situación epidemiológica en Santa Fe. A los 64 casos positivos que había el viernes, este sábado se sumaron 13 más, lo que hace a un total de 77 personas infectadas con coronavirus en todo el territorio provincial.

Según lo dicho por la propia Secretaria de Salud, Sonia Martorano, "hay 444 notificaciones, 77 casos son positivos, 280 descartados y 87 en estudio. Esto significa 13 casos más que el día de ayer -por el viernes-". Con respecto al origen de los nuevos casos positivos, 10 de ellos tienen antecedente directo de viaje, dos casos son por contacto directo con casos confirmados y uno con contacto con un viajero. En cuanto al estado de estos nuevos casos, "todos están en buen estado de salud, salvo un solo caso, que es un paciente mayor de 65 años con comorbilidades, que está en estado reservado" explicó la funcionaria. Además, sostuvo que el 80 por ciento de los infectados tiene una evolución favorable, pero que es viral el aislamiento.



"CUMPLIR LA CUARENTENA"

“Es imprescindible cumplir la cuarentena, esto permite cuidar la salud de nuestros familiares, de nuestros vecinos, de nuestros amigos” remarcó el gobernador santafesino Omar Perotti en conferencia de prensa, y amplió: “Esto es lo que nos posibilita estar achatando la curva. ¿Qué es esto? No acumular todas las atenciones juntas cuando esto vaya creciendo en forma mayoritaria. ¿Qué nos va a permitir? Que a todas las enfermedades que tenemos habitualmente cuando empieza el frío, como los resfríos, las gripes, las neumonías, no se sume una cantidad excesiva de tratamiento por Coronavirus”. “Ese es el mayor riesgo que tenemos, para que allí podamos tener la asistencia debida de cada uno. ¿De qué depende que eso no suceda? De la actitud de quienes tienen que hacer la cuarentena y de la actitud de cada uno de nosotros, cumpliendo el aislamiento”, graficó el titular de la Casa Gris.



QUEDATE EN TU BARRIO

En tanto, el senador por el departamento La Capital, Marcos Castelló, remarcó la necesidad de que la gente de los sectores más humildes permanezca en su barrio para cumplir con el aislamiento obligatorio, por esto implementan la consigna ‘Quedate en tu Barrio’. “Sabemos que es difícil cumplir con el aislamiento social, que la población se quede en su casa por las dificultades de acceder al agua potable, condiciones de hábitat precarias, sin acceso a condiciones elementales y la necesidad de recurrir a comedores comunitarios”. Por esto, y para que la gente no se traslade a otros barrios de su ciudad o localidad, y se mantenga en el suyo, “comenzamos trabajos de coordinación con instituciones intermedias, organizaciones sociales, iglesias, vecinales, municipios y comunas, que llevarán adelante el trabajo logístico de los alimentos que se entregarán casa por casa y que le sean provistos por el Ministerio de Desarrollo Social”, describió Castelló. Además, esta línea de acción permitirá fortalecer el comercio en cada barrio.

Por último, Perotti remarcó la tarea de quienes hoy están trabajando para garantizar la salud de todos los santafesinos. “Quiero destacar a las enfermeras, mucamas, médicos, que con el acompañamiento de la gente de Desarrollo Social, de seguridad, del servicio penitenciario, están dando lo mejor de cada uno en el medio de esta pandemia”.

Quedate En Tu Barrio es una línea de acción del gobierno de la provincia de Santa Fe, que implementa el Ministerio de Desarrollo Social, con el objetivo de garantizar la alimentación de los sectores más vulnerables de la población; minimizar el movimiento de grandes cantidades de personas en busca de alimentos a otros sectores de las ciudades; y posibilitar la cuarentena comunitaria en aquellos barrios donde la vida cotidiana se sostiene en función de los lazos solidarios, la organización popular y la articulación con los distintos niveles del Estado.



MANTENER EL AISLAMIENTO

Carolina Cudós, directora de Epidemiología de la provincia, también resaltó la importancia del aislamiento. “Hay algunos de los pacientes contagiados que viajaron a Ushuaia y compartieron solamente un catamarán tres horas con un paciente de residencia francesa que tenía síntomas de coronavirus, y de ellos fueron contagiados las personas de Santa Fe. Un contacto de tan solo tres horas puede ser suficiente para enfermarnos. Por eso, la importancia, que remarcamos todos los días, de mantener el aislamiento”.