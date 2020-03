Hoy se reunirá el Comité de Crisis y se podría extender la cuarentena Nacionales 29 de marzo de 2020 Redacción Por Leer mas ...

REUNION. El Presidente, con Máximo y los Curas en Opción por los Pobres.

BUENOS AIRES, 29 (NA) -- El presidente Alberto Fernández encabezará hoy una reunión con el comité de expertos para terminar de definir la extensión de la cuarentena obligatoria ante el avance del coronavirus y el ministro de Salud, Ginés González García, consideró que sería "muy lógico".

La reunión se llevará a cabo en la quinta de Olivos, adonde concurrirán los especialistas que integran el comité de crisis, además de González García, y entre las opciones que se manejan está la de extender el aislamiento -decretado hasta el 31 de marzo- al menos hasta el lunes 13 de abril.

"Yo no lo decido, es una decisión que toma el Presidente escuchando a todo el mundo. Hay una reunión con expertos y vamos a conversar con él", sostuvo el funcionario nacional al ser consultado sobre la posible extensión y adelantó que la decisión se tomaría este domingo.

En diálogo con Radio Mitre, el titular de la cartera sanitaria destacó que "parecería lógico, sería muy lógico" continuar con el aislamiento social, preventivo y obligatorio más allá del 31 de marzo.

"Mi parecer es que si viene sucediendo bastante bien, porque la curva está un poco por debajo de lo pensado, no hay ninguna razón para suspenderla, porque las razones siempre dependen del funcionamiento de la economía", añadió.

Y subrayó: "Después tenemos que luchar por recuperar a la Argentina en términos económicos".

González García analizó la situación actual y la previsión de la situación de la Argentina ante la pandemia de coronavirus y señaló que "el pico se está corriendo hacia mayo", al tiempo que remarcó: "Esperemos que sea bien plano, no muy brusco. Pero esto es un día a día".

Una de las opciones que están en estudio es extender la cuarentena hasta después de Semana Santa, es decir, hasta el 13 de abril, pero en la Casa Rosada nadie se anima a descartar un período todavía mayor.

Antes de la comunicación oficial de la decisión se prevé que Fernández mantenga una comunicación también con gobernadores y representantes de los sectores productivos.

Además de la atención del tema sanitario, que tiene prioridad máxima según explicó el propio Fernández, los esfuerzos del Gobierno por estas horas se enfocan en reducir el impacto negativo en la economía, contener a los sectores más vulnerables y garantizar el alimento con asistencia directa a través de los municipios.



CON LOS CURAS

El presidente Alberto Fernández recibió en la Quinta de Olivos a representantes del Grupo de Curas en Opción por los Pobres, quienes pusieron a disposición las parroquias y defendieron el "aislamiento barrial, más que en las casas" para las zonas más carenciadas del conurbano bonaerense.

En la reunión, que tuvo lugar el último viernes, el mandatario estuvo acompañado por el jefe del bloque de diputados nacionales del Frente de Todos, Máximo Kirchner.

Durante el encuentro, el jefe de Estado y los curas villeros "conversaron sobre la situación en los barrios carenciados del Conurbano bonaerense y la puesta a disposición de las parroquias en el marco del aislamiento dispuesto como medida de prevención de propagación del COVID-19", informó el Gobierno.

por su parte, el padre Francisco Olveira contó que durante el encuentro hubo "absoluta sintonía entre el Grupo de Curas y lo que piensa Alberto" y subrayó que en los barrios más humildes se lleva a cabo "un aislamiento barrial más que en la casa" debido a la precariedad de las viviendas.