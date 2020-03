El recuerdo se transporta a cuando Rafaela contaba con la Casa Redonda

Recorrer el Archivo de LA OPINION (donde se acumulan tomos que datan desde la inauguración del Diario), en esta oportunidad permitió acceder a una nota que el 8 de enero de 1992 llevó la firma del arquitecto Jorge Balangero, por entonces responsable del Suplemento Arquitectura.Según la nota, poco antes la Casa Redonda había sido tomada como emblema de un evento de conservación del patrimonio arquitectónico, realizado en nuestra ciudad.Y se agregó que con motivo de haberse realizado en diciembre de 1991 en el complejo Museográfico Municipal las II Jornadas de Arquitectura y Ciudad, el motivo elegido para ilustrar la gacetilla del evento fue un dibujo de la demolida "Casa Redonda" de nuestra ciudad, ya que las referidas jornadas versaban, precisamente, sobre la preservación del patrimonio urbano arquitectónico.UNA ATRACCIONDEMOLIDAEn la publicación se citó que "ya en 1971, la conciencia colectiva acerca de cuáles obras arquitectónicas deben ser preservadas, hace llegar sus voces dado que en la publicación 50 años del diario LA OPINION aparece un artículo que expresa lo siguiente: 'lamentablemente esta original construcción, que pudo servir como motivo de atracción turística y conservarse como un hecho histórico, fue demolida hace unos 15 años'".Por otra parte, en 1981 en otro artículo referido al mismo tema (en ese caso en la revista LA OPINION: 60 años en un siglo', se leyó "había una vez en Rafaela, en el barrio San Martín, una casa redonda, construida con perfecta simetría, exacta altura y lucido acceso. Con todos los detalles arquitectónicos que le daban valor y prestancia, atributos no muy ponderados, desgraciadamente, por el vecindario, que no hace mucho asistió a su demolición sin protestar ni preocuparse por detener el impulso de la piqueta. Todos pecamos de indiferencia ante este acto que terminó con un elocuente testimonio del pasado".TIEMPO DE MEMORIALa Casa Redonda fue construida en 1915 en un sector del barrio Recreo (en la actualidad denominado San Martín) por Pablo Travaini, quien fue, a la vez, su primer propietario.Se encontraba ubicada, en la entonces calle 4 (hoy Blas Olivero), esquina Juan B. Justo.Las razones por las cuales adoptó esta forma tan particular parecen tener dos raíces que se complementan: la primera es que el propietario había visto una igual en Italia, su país de origen y la segunda, quizás la más anecdótica, es que Pablo Travaini tenía problemas de asma y creía que al construir una vivienda redonda, el aire circulaba mejor que en las tradicionales cuadradas o rectangulares.La casa -según contó su propietario en uno de los artículos ya mencionados-, se organizaba de acuerdo a lo siguiente."Este ambiente redondo de la planta baja está destinado a comedor y cocina. ¿Le agrada el piso de madera? Gran esfuerzo demandó trabajarlo en redondo pero me di el gusto. Subamos por la escalera. Como ve, también es de madera y está construida como aquella que vi en Italia y que no puedo olvidar. Arriba tengo el dormitorio. Me siento muy bien aquí aunque todavía faltan los muebles adecuados. ¡Cuánto lujo tenían aquellos que recuerdo!".MEMORADA ENUN LIBROBucear -periodísticamente hablando- en el voluminoso archivo de Diario LA OPINON, con relación a lo precedente permite que agregar que la Casa Redonda está recordada en la edición del libro "Historias y personajes del barrio General San Martín", que un día pergeñó el desaparecido (físicamente, claro) Omar Luchini, y que un día su hermano Waldemiro hizo realidad, concretando el objetivo de Omar.Se lo recuerda -entre otras cosas- a Omar, haciendo referencia, en cuanta ocasión le resultaba propicia, hacer referencia a uno de los barrios (su barrio) con más historia ciudadana, y memorar situaciones inherentes a la plaza Honda, la recordada Casa Redonda (construida en 1915 y demolida en 1956 como quedó citado con antelación), y el Pequeño Palermo Recreo de Italia, otra de las edificaciones realizadas por Pablo Travaini.Consecuentemente, quien nostalgia mediante desee recordar más detalles sobre la Casa Redonda, lo podrá hacer accediendo a la lectura de "Historias y personajes del barrio General San Martín".