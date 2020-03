Coronavirus: el Municipio declaró la emergencia sanitaria en Rafaela

El intendente Luis Castellano firmó ayer por la tarde el Decreto Nº 50.470 por el cual se establece la emergencia sanitaria en la ciudad de Rafaela durante 30 días, pudiendo modificarse conforme se desenvuelva la situación epidemiológica, con el objetivo de adoptar medidas de contención y/o mitigación del Coronavirus (COVID – 19).Esta medida se encuentra en consonancia con lo dispuesto por el Decreto Nacional Nº 260/2020 y las recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación para la prevención de la propagación de dicha pandemia. En este sentido, se dispone la suspensión de todas las actividades organizadas o co-organizadas por el Municipio, en lugares públicos abiertos o cerrados, que se desarrollen en inmuebles o dependencias municipales o sus entes autárquicos, “que impliquen una aglomeración riesgosa de personas”.El decreto, rubricado además de Castellano por el jefe de Gabinete municipal, Marcos Corach, pero no así del renunciante subsecretario de Salud, Guillermo Weiner -la dimisión aún no fue formalizada por escrito-, también dispone la suspensión de los permisos y autorizaciones municipales otorgados para la realización de eventos, actividades o espectáculos eventuales, “que impliquen aglomeración riesgosa de personas, en lugares públicos o privados, abiertos o cerrados, así como el otorgamiento de nuevos permisos y autorizaciones para tal fin”.Además, se suspenden las actividades que se desarrollan en los establecimientos habilitados bajo los rubros de “Confiterías Bailables” y “Discotecas” correspondientes al artículo 3º) de la Ordenanza Municipal Nº 4314 (To Ordenanza Municipal Nº 4850).Por otro lado, la normativa local restringe el factor ocupacional de los establecimientos habilitados en la ciudad de Rafaela en un 50 por ciento de su capacidad.Asimismo, se le solicita a las entidades deportivas, culturales, científicas, sindicales, académicas, religiosas y demás organizaciones de la sociedad civil, la cooperación en la implementación de las medidas recomendadas y/o dispuestas en virtud del Decreto, a fin de contener y mitigar el impacto sanitario de la pandemia.INFORMACIÓN PARALA PREVENCIÓNOtra de las disposiciones es que toda persona física o jurídica que posea información acerca de los viajeros que hayan arribado a la ciudad, luego de haber transitado por alguna de las zonas afectadas por el coronavirus en los últimos 14 días o presenten síntomas, deberán informar a la Secretaría de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Rafaela (03492 – 15302763).Dicha información no podrá ser utilizada para otros fines; será considerada confidencial y se preservará en todo momento la identidad de las personas y el secreto profesional.Por otro lado, se le solicita al concesionario de la Nueva Estación Terminal de Ómnibus de Rafaela y a quien tenga a su cargo la explotación de la Estación de Tren de la ciudad, extremar las medidas que fuesen necesarias para colaborar en la prevención de la transmisión y/o contagio del Coronavirus. Para ello, deberá coordinar con la Secretaría de Desarrollo Humano y mantener informada a dicha dependencia de todo cuanto suceda en el marco del desarrollo de la pandemia.Por último, se otorgará licencia extraordinaria a todos los agentes municipales que hayan ingresado al país desde el exterior, para que puedan permanecer en aislamiento por el término de catorce días.