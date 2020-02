Todos los caminos conducen al paro de los docentes santafesinos

En lo que será un resultado previsible, la asamblea provincial de la Asociación del Magisterio de Santa Fe (AMSAFE) que se reunirá hoy bajo la conducción de Sonia Alesso rechazará la oferta de aumento salarial del 3 por ciento más adicionales presentada por el Gobierno provincial el jueves, durante la última reunión paritaria, y resolverá la modalidad del plan de lucha. Habrá paros desde la semana que viene, pero falta determinar si será por tiempo indeterminado o solo alcanzará algunos días de la semana. Lo que sí está claro es que las clases no se iniciarán normalmente este lunes en la Provincia, tal como está establecido.

Por caso, los maestros del departamento Castellanos votaron ayer masivamente por la moción 1 para llevar a modo de mandato a la asamblea que hoy se realizará en la ciudad de Santa Fe: "Rechazo de la propuesta salarial. No inicio de clases. Paro por 72 horas en la primera semana durante los días 2, 3 y 4 de marzo con movilización provincial. Y paro por otras 72 horas en la segunda semana (los días 12, 13 y 14)".

El clima de los docentes es hostil y por eso rechazan el ofrecimiento efectuado por la ministra de Educación, Adriana Cantero, y de Trabajo y Seguridad Social, Roberto Sukerman, que consiste en un aumento del 3% del valor índice con respecto al salario de diciembre, al que se debe sumar 870 pesos para la compra de material didáctico y otros 1.210 pesos del Fondo de Incentivo Docente que aporta la Nación.

Por su parte, "la asamblea de delegadas y delegados sindicales del SADOP, en representación de las y los docentes de escuelas privadas de la provincia rechazaron la propuesta salarial presentada por el Gobierno de la provincia de Santa Fe", se indicó ayer desde el gremio.

"Por unanimidad, las y los trabajadores de la educación privada decidieron no dar por aprobada la oferta por considerar insuficiente el porcentaje de incremento. Además, se ratificó la necesidad de contar con una propuesta que contemple la inflación en el primer trimestre del año y cuente con una herramienta de actualización hacia los meses venideros a fin de superar el índice inflacionario que pueda darse a partir de las políticas económicas que se implementen a corto y mediano plazo", subrayó el gremio que preside Pedro Bayúgar.

"Otros de los puntos de reclamo se corresponde con el incumplimiento del pago de haberes en tiempo y forma por lo cual instamos al Gobierno provincial y a las entidades patronales a arbitrar los medios necesarios para percibir el pago del salario dentro de los plazos establecidos por la Ley de Contrato de Trabajo", agregó. "Por todo esto, el SADOP Seccional Santa Fe definió el rechazo a la propuesta salarial y decretó paro para los días 2 y 3 de marzo y 48 hs. más la segunda semana del mes de marzo con las fechas a definir con los demás gremios docentes", subrayó. "De esta manera esperamos la resolución de la seccional Rosario que se dará en las próximas horas para ratificar la decisión. Si no hay coincidencia en la definición, nos reuniremos en congreso provincial el día de sábado 29", concluyó.

Mientras tanto, el gobernador Omar Perotti defendió la propuesta salarial ofrecida a los docentes santafesinos, y la definió como “sensata y cumplible”. Y destacó: “Ese contexto nos lleva a plantearnos cómo ofrecemos a los maestros una propuesta similar en las características a lo que está ofreciendo el resto de las provincias argentinas, tratando de que el docente en su salario inicial reciba 3.000 pesos de bolsillo, entre los aportes provinciales y los nacionales”.

Además, señaló que, independientemente de la decisión de los docentes, el objetivo es tener “un diálogo abierto, porque lo que queremos es que haya clases. Si estamos tratando de que no nos quede ni un solo niño ni una sola niña fuera de la escuela, es para que estén con clases”.

Finalmente, Perotti destacó el rol de los “docentes”, y los definió como “claves” para la concreción de las políticas de su gestión. “Ojalá en junio nos encontremos con otra realidad nacional, con otra capacidad provincial para poder mejorar una propuesta para todos los docentes, y acercarnos a algo que a lo mejor nos satisfaga plenamente a todos, entre lo que nosotros podemos pagar, y lo que ellos quieren cobrar, pero que es lo posible en un momento tan difícil para la Argentina y para la Provincia”.