Inscripciones en la UMTE

La U.M.T.E. "Olga Cossettini" del Grupo PASI 1 recuerda su período de inscripciones para el ciclo lectivo 2020, los próximos: 26, 27 y 28 de febrero, y 2, 3, 4, 5 y 6 de marzo. Podés acercarte a matricularte, como siempre en Bv. Lehmann 570, de 09:00 a 11:30 horas.

Las clases darán inicio el lunes 16 de marzo.

Hay una gran oferta de cursos y talleres: danzas folclóricas; inglés conversacional; inglés inicial; inglés medio; inglés superior; italiano inicial; italiano medio; italiano medio superior; italiano avanzado; italiano superior; musicoterapia; pintura de cuadros; yoga; estimulación cognitiva; lectura comprensiva; “leer y compartir”, mandalas, dibujos y técnicas mixtas; tejido; zumba gold; conociendo a Dios; francés inicial; francés medio; francés superior; apreciación del arte; pintura sobre tela; memoria y emoción; viajes y paisajes; bordado; celular inicial; celular avanzado; expresión artística (mosaiquismo, cerámica, escultura, etc); portugués; coro; confección de bijouterie; danzas clásicas, danzas circulares, jazz dance terapéutico; corte y confección......... y más.

la rectora del establecimiento ha destacado que "En la UMTE no sólo vas a encontrar Cursos y Talleres que te acompañen a desarrollar tus gustos, también vas a participar de paseos, camaradería, "el Chocolate del 25" y otras efemérides patrias, actos culturales, seminarios específicos, charlas".

La concurrencia a cualquiera de los Cursos y Talleres no tiene restricciones en cuanto al nivel de estudios ni conocimientos previos de los interesados; importa, fundamentalmente, el deseo de encontrar nuevas formas de crecimiento personal, de disfrute y gratificación. Sólo se exige tener 40 años en adelante.

La UMTE está especialmente orgullosa de su plantel de Animadores Socioculturales, de reconocida trayectoria en sus áreas, y enriquecido este año con las nuevas incorporaciones a quienes les da: una calurosa bienvenida!