Carrió acusó a Cristina de querer dar "un golpe" al Poder Judicial

BUENOS AIRES, 22 (NA). - La diputada y líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, junto al jefe de su bloque, Maximiliano Ferraro, acusaron ayer a la vicepresidenta Cristina Kirchner de preparar "un claro golpe y un atropello al Poder Judicial" y de "erosionar la figura institucional" del presidente Alberto Fernández."Estamos ante un claro golpe y un atropello al Poder Judicial para garantizar impunidad, lo que ratifica que Cristina Fernández de Kirchner va por todo", disparó la dirigencia de la Coalición Cívica, que integra la alianza opositora Juntos por el Cambio, a través de un comunicado.Al respecto, los diputados señalaron que en el kirchnerismo "hablan de presos políticos, en lugar de hacerlo acerca de los políticos presos por delitos de corrupción; de lawfare; de eliminar la prisión preventiva para los casos de corrupción; destruyen el programa de protección de testigos; intentan intervenir el Poder Judicial de Jujuy".Carrió y Ferraro señalaron además que "cuando se va por todo, se va incluso por el Presidente" y agregaron: "El accionar de la Vicepresidente erosiona la figura institucional del Presidente para que quede lastimada en su autoridad".Para la Coalición Cívica, "esto agrava y debilita las negociaciones sobre cuestiones fundamentales sobre el futuro de la Argentina".Por último, advirtió que la Coalición Cívica denunciará "ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos amedrentamiento a testigos protegidos, y para advertir estos golpes ante los organismos internacionales que corresponda, para que no gane la impunidad".De esta manera, la diputada nacional -que dejará de serlo el 1 de marzo, fecha en la que se hará efectiva su renuncia presentada en 2019- profundizó las críticas que vienen haciendo los referentes de Juntos por el Cambio ante las manifestaciones de distintos referentes del oficialismo sobre la Justicia.La semana pasada, el presidente Fernández aseguró que en su Gobierno él tiene tanto "la tinta" como "la lapicera" pero consideró que "el día que se quede sin tinta", Cristina Kirchner le va a "alcanzar un cartucho". En una entrevista que brindó a Oscar González Oro por Radio Rivadavia, el primer mandatario se refirió a las hipótesis sobre un "doble comando" dentro de su Gobierno.El conductor radial había sostenido que "en el país hay una sola lapicera número 1 y la tiene Alberto, pero lamentablemente el cartucho con la tinta lo tiene Cristina". En ese sentido, al culminar la entrevista con el primer mandatario en Casa Rosada, le dijo: "El día que te quedes sin tinta, no dudes en llamarme". En respuesta, Fernández bromeó: "El día que me esté quedando sin tinta, Cristina Kirchner me va a alcanzar un cartucho", con lo que buscó descartar cualquier enfrentamiento con la Vicepresidenta.