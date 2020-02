Brasil compró productos argentinos por US$ 697 millones, 0,4% menos que en enero del año anterior, y vendió a la Argentina US$ 661 millones, 10,9% por debajo del mismo mes de 2019, y el superávit fue de apenas US$ 36 millones.Luego de Brasil, siguen como principales socios comerciales de la Argentina, China, Estados Unidos, India, Vietnam, Chile, Indonesia y Alemania.Con China, Alemania y Estados Unidos, Argentina registró déficits mientras que los superávits se registraron en el intercambio con India, Vietnam, Chile e Indonesia.