El oficialismo apura el proyecto sobre "jubilaciones de privilegio"

BUENOS AIRES, 22 (NA). - La Cámara de Diputados convocó a sesión para el próximo jueves y el Frente de Todos buscará aprobar el proyecto para modificar las llamadas "jubilaciones de privilegio" de jueces, fiscales y diplomáticos en un trámite veloz que es cuestionado por la oposición.La Cámara baja, que preside Sergio Massa, reunirá el miércoles a las 14:00 a las comisiones de Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda con el fin de darle dictamen al proyecto para llevarlo al recinto al día siguiente, en el marco de una sesión especial convocada para las 12:00.El cronograma se dio a conocer horas después de que el Presidente ratificara el proyecto y señalara que no es "una guerra santa" contra los jueces, al mismo tiempo que se quejó de que los magistrados lo "amenacen" diciendo que van a declarar inconstitucional la norma en caso de ser aprobada.La velocidad que el oficialismo quiere imprimirle al tratamiento del tema fue criticada por el jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, Mario Negri, quien expresó: "Estoy en contra de los privilegios. Pero a las leyes hay que analizarlas bien. No queremos aprobación exprés, tomémonos tiempo para analizar bien el proyecto".Negri sostuvo que "hay que ver cuántos son los magistrados que se jubilarían en el acto si la ley avanza" porque el Gobierno "acaba de retirar 180 pliegos del Senado" y la idea es "que no se resienta el sistema de justicia y, a la vez, terminar con los privilegios e inequidades en las jubilaciones"."Bajo una consigna justa, el fin de las jubilaciones de privilegio -que comparto- no queremos que vengan a vaciar al Poder Judicial. Hay que pisar la pelota, hay que trabajar bien la ley, si es que todos tenemos buenas intenciones", agregó.La sesión tendrá lugar tres días antes de que Fernández concurra al Congreso para hablar ante la Asamblea Legislativa e inaugurar el año parlamentario, aunque en caso de que la iniciativa se apruebe en la Cámara baja deberá pasar luego al Senado.