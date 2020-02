Nuevos cruces entre Morales y Snopek

BUENOS AIRES, 22 (NA). - El senador nacional del Frente de Todos Guillermo Snopek ratificó ayer su proyecto para intervenir el Poder Judicial de Jujuy, con el caso de Milagro Sala de fondo, y el gobernador de esa provincia, Gerardo Morales, afirmó que "es inconstitucional" y justificó la detención de la dirigente, mientras crece el alerta en Juntos por el Cambio."Está en tela de juicio la división de poderes en Jujuy. Es un planteo que vengo haciendo desde 2018", sostuvo el senador para justificar su proyecto, al tiempo que negó que el objetivo de su iniciativa sea la liberación de Sala pese a que va de la mano con el reclamo que levanta un sector del oficialismo.En este sentido, Snopek -que además es cuñado del gobernador de Jujuy- afirmó en diálogo con Radio Rivadavia que "Morales mezcla el tema de Milagro, con el cual se escuda, para manejar discrecionalmente a la Justicia".Asimismo, también rechazó que haya enviado el proyecto en el marco de una disputa familiar por el matrimonio entre su hermana, Tulia Snopek, y el referente radical. "Morales quiere reducir el tema a una pelea familiar. Con mi hermana no tengo relación hace más de 10 años. Si el Congreso de la Nación no toma medidas, van a seguir pasando estas cosas", concluyó el senador nacional del PJ.El gobernador jujeño salió al cruce del proyecto para intervenir el Poder Judicial de esa provincia, al señalar que "es totalmente inconstitucional" porque "pretende designar un interventor que además pueda remover jueces sin un jury", y consideró que el objetivo es "la libertad de Sala y la impunidad".Morales remarcó además que "Sala no es una presa política, sino que "está detenida por los delitos que ha cometido" y sentenció: "Le ha robado al pueblo".El dirigente radical recibió el respaldo tanto de la UCR como del PRO y la Coalición Cívica, donde en las últimas horas se encendieron las alarmas por la presentación de la iniciativa en el Senado.A través de un comunicado el presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, sostuvo el pasado jueves, tras la presentación del proyecto que "el Frente de Todos busca impunidad para gobernar" y este viernes se le sumó el jefe del interbloque de diputados de Juntos por el Cambio, Mario Negri.Para el diputado radical, el proyecto es "es la gota que rebalsa el vaso" porque "hace mucho que vienen con ese tema, presionando sobre el gobierno de la provincia, desde que asumió el nuevo Gobierno lo han hecho con una insistencia particular"."Milagro Sala fue condenada en tres oportunidades, algo que fue ratificado en doble instancia, creó un Estado paralelo con lo que se robó en Jujuy. Esto es la gota que termina rebalsando el vaso", agregó en declaraciones a Radio Rivadavia.También el PRO se sumó al repudio y, a través de un comunicado firmado por su presidenta, Patricia Bullrich, sostuvo que el proyecto "es autoritario, porque avasalla la independencia de los tribunales jujeños" y "centralista, porque viola el federalismo y las instituciones provinciales"."Es preocupante ver con cuánta rapidez el gobierno del Frente de Todos está actuando para buscar la impunidad de los funcionarios y dirigentes kirchneristas procesados y condenados por corrupción y otros delitos", agregó el PRO, que manifestó además su "apoyo total al gobernador Gerardo Morales y a los magistrados jujeños".