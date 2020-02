Jubilados presentaron una demanda colectiva

BUENOS AIRES, 22 (NA). - El defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, presentó ayer una demanda colectiva para cuestionar el cambio en el cálculo jubilatorio dispuesto por el Gobierno nacional y solicitó su inconstitucionalidad. Con la firma de unos 7 mil jubilados, la demanda fue presentada ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de la Seguridad Social Nº 9, a cargo de la jueza Silvia Saino, subrogante.En el caso de no obtener una resolución favorable, Semino adelantó que pedirán un recurso "per saltum" para llegar a la Corte Suprema. "Tenemos ya siete mil adhesiones, no sólo las de la Ciudad de Buenos Aires, sino del interior del país, Córdoba, Rosario, Mendoza, Comodoro Rivadavia, que nos van mandando sus peticiones", destacó Semino en declaraciones a radio Continental.Indicó que "lo que se apunta es tratar de evitar que el Estado termine generando una enorme industria del juicio, como en el caso Badaro, entre otros, en el que la larga espera hasta que sale el fallo judicial ha visto morir a millones de jubilados sin que puedan gozar de su derecho".La demanda, que apunta a una medida cautelar para que temporalmente regrese la fórmula de la ley 24.426, fue presentada luego de que el Gobierno oficializara esta semana el incremento equivalente a un 2,3% más una suma de 1.500 pesos.Con la nueva fórmula, las jubilaciones mínimas, la AUH y las asignaciones familiares tendrán un incremento del 13% desde marzo, mientras que para el resto de las escalas el ajuste será de menor proporción.Para quienes perciben un ingreso en torno a los $20.000, el aumento será de 9,8%; de $25 mil de 8,3%; de $30 mil de 7,3% y $35 mil de 6,6%.Con la actualización, la jubilación mínima pasará así de $14.068 a $15.896, de acuerdo con lo anunciado, y según la administración del Frente de Todos, el 86,8% del total de los beneficios recibirán un aumento mayor al 11,56% de la fórmula de movilidad previa.