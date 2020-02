El "9" busca su tercer triunfo ante Libertad

Como hace tres semanas, 9 de Julio y Libertad vuelven a enfrentarse para dar comienzo a la segunda parte de esta efímera primera fase del Regional Amateur. Desde las 19:30 comenzarán a jugar en el estadio Germán Soltermam por la cuarta fecha de la Zona 1 en la Región Litoral Sur, con el arbitraje de Darío Suárez (asistentes Angelo Trucco y Sergio Romero), de la Liga Rafaelina.El León ya se sabe con un pie y medio en la segunda ronda, luego que el Consejo Federal rechazara la protesta de Libertad de Sunchales por lo que entendía era una indebida inclusión de Nahuel Speck. De esta manera, los Tigres están obligados a sumar de a tres, para luego intentar definir mano a mano con Brown de San Vicente. Pero teniendo en cuenta que el equipo de Gustavo Rivarossa ha recibido siete goles en dos partidos y no convirtió ninguno, su panorama es complicado.Por ello, el elenco de Marcelo Werlen tratará de hacer su trabajo. Quedarse con el triunfo para seguir en la punta del grupo y terminar de asegurar el pasaje. Quizás sea un partido especial para Speck, que estará regresando en el once titular luego de no ser utilizado por precaución el fin de semana anterior, cuando aún no había salido el fallo del CF. Lo hará en sustitución de Guillermo Funes, pasando Andrés Velazco a la mitad de la cancha.Por el lado de los aurinegros, el defensor Martín Albarracín fue operado de la rotura de meniscos de la rodilla izquierda.LOS DETALLESEstadio: Germán Soltermam.Arbitro: Darío Suárez.Horario: 19.30.Marcos Cordero; Maximiliano Martínez, Martín Albertengo, Flavio Díaz y Nahuel Speck; Cristian Sánchez, Andrés Velazco, Maximiliano Aguilar y Luciano Pogonza; Gastón Monserrat y Braian Noriega. DT: Marcelo Werlen.Gabriel Fratini; Santiago Cabanillas, Juan Escobar, Franco Raminelli y Matias Ponce; Agustin Costamagna, Alexis Mansilla, Enzo Fernández y Alejandro Tello; Matias Tejeda y Kevin Muñoz. DT: Gustavo Rivarossa.