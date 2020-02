Ben Hur tiene un partido clave

Se juega la fecha 12 de la Liga Provincial de Básquetbol. Este viernes será con la participación de Ben Hur en Venado Tuerto ante Centenario, mientras que Atlético tendrá fecha libre.El Lobo necesita el triunfo para volver a los puestos de clasificación, ya que luego de la jornada de este fin de semana quedarán solamente dos partidos. El partido es frente a un rival directo, que justamente se metió en el cuarto puesto en la fecha anterior. El cotejo está programado para las 21.30 con el arbitraje de Marcelo Pérez y Federico Nieto.También por la Zona A, jugarán esta noche en el mismo horario: Rivadavia Juniors de Santa Fe vs. Sportsmen Unidos de Rosario; Independiente de Chañar Ladeado vs. CACU de Ceres y Unión de Totoras vs. Racing de San Cristóbal.Sportsmen e Independiente 20 puntos; Racing 18; Centenario 17; Ben Hur 16; Rivadavia 15; CACU 14; Unión de Totoras 12.Mientras tanto, en el grupo B se medirán hoy a las 21.30 Unión de San Guillermo vs. Almagro de Esperanza y Brown de San Vicente vs. San Lorenzo de Tostado. El domingo a las 20.30 Trebolense recibirá a Argentino de Firmat. Tendrá fecha libre Náutico de Rosario.Por su parte, la acción de la zona C tendrá este viernes a las 21.30 a Atlético Tostado vs. Firmat y Alma Juniors de Esperanza vs. Temperley de Rosario. A las 22, Central San Javier recibirá a Provincial de Salto Grande. Tendrá fecha libre Atlético Sastre.El grupo D tendrá competencia este viernes a las 21.30 con Timbúes vs. Peñarol de Elortondo, Gimnasia de Santa Fe vs. Atenas de Venado Tuerto y El Tala vs. Libertad de Villa Trinidad. Descansará en esta jornada Atlético de Rafaela.