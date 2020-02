Se podría aumentar la edad para jubilarse

BUENOS AIRES, 19 (NA). - El ministro de Trabajo de la Nación, Claudio Moroni, dejó abierta la posibilidad de modificar la edad jubilatoria, debido al crecimiento de las expectativas de vida en la población, aunque expresó que la discusión se debe dar "en calma y con tiempo"."En algún momento, esa discusión vamos a tener que darla, pensando en un esquema gradual", señaló el funcionario, mientras indicó que "la expectativa de vida todos los años crece y los sistemas jubilatorios se van a tener que ir adaptando".De ese modo, consideró: "Hay que hacerlo en calma y con tiempo, de modo tranquilo. Son cosas pesadas de mover, con mucha inercia por su gasto"."Tenemos que pensarlo y discutirlo bien para no llegar a un punto en el que se convierta en algo insustentable", evaluó, y sostuvo que "no es un disparate" pensar una modificación en la edad.Sin embargo, el ministro aclaró: "No sé en qué momento lo definiremos; no es la primera vez que en la Argentina se abre esta posibilidad ya que, en el tercer año de la presidencia de Mauricio Macri, su Gobierno intentó avanzar en ese sentido a raíz de un informe de la ANSeS", apuntó el funcionario.Al ser consultado respecto del nivel de desocupación, analizó que "poner objetivos con proyecciones no es lo de adecuado"."En la situación de emergencia en la que está la Argentina, planear una proyección a cuatro años sería una ofensa", argumentó.Además, remarcó que hay "cierta reactivación de consumo en productos básicos; son datos pequeños y puntuales. No queremos plantear que esto es un éxito. Estamos mejor de lo que hubiéramos esperado", enfatizó Moroni.Al ser consultado respecto de la cláusula gatillo, resaltó: "Tenía sentido en una situación de inflación creciente. Era un mecanismo para limitar la pérdida salarial"."Vemos que, si la inflación sigue en el rumbo que estamos viendo en estos meses, debemos trabajar con otros criterios, como negociaciones más cortas", manifestó y subrayó que "la cláusula gatillo deja de ser necesaria".