Macri retomó la actividad política

BUENOS AIRES, 18 (TELAM).- El ex presidente Mauricio Macri retomó su actividad política después de pasar varias semanas en la Patagonia, y volvió al ruedo desde la oficina que montó en Vicente López, donde se reunió en los últimos días con dirigentes de su confianza.La información fue confirmada a Télam por fuentes cercanas al ex mandatario y por quienes lo acompañan en esta nueva etapa, después de dejar el poder en diciembre último. El jueves pasado, Macri almorzó en un hotel de Puerto Madero con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, pero ninguno de los dos contó hasta ahora en su entorno lo que hablaron en ese encuentro."Fue una reunión normal, Mauricio volvió del Sur y era lógico que se reuniera con Horacio para ponerse al día", señalaron fuentes de la Ciudad. Desde las oficinas del ex presidente explicaron a esta agencia que Macri está "trabajando todos los días, ocupándose de seguir consolidando el espacio de Juntos por el Cambio (JxC) con los demás referentes que integran la mesa política".En esa línea, hay una posibilidad firme de que Macri participe en la próxima reunión que los referentes de las tres fuerzas que conforman la coalición (UCR, PRO y Coalición Cívica) celebren en los próximos días.