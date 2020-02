El Gobierno buscará postergar pagos de bonos por US$ 100.000 millones

BUENOS AIRES, 17 (NA). - El Ministerio de Economía buscará postergar los vencimientos y reducir intereses de bonos por unos US$ 100.000 millones, un tercio de la deuda total del país, con el objetivo de tener las manos libres para aplicar un plan de reactivación económica. A eso se sumará la renegociación con el FMI por una deuda de unos US$ 44.000 millones, trascendió de fuentes ligadas a la negociación de deuda.El objetivo es reducir la presión que significaría tener que afrontar vencimientos muy altos durante los próximos años, y volver a pagar recién en 2023.El Gobierno buscará estirar los plazos de pagos entre 3 y 4 años para el capital, y aplicar una quita para los intereses.La cantidad de títulos en mano de los bonistas son unos 35 y en Economía estiman que la mitad está en poder de los principales fondos de inversión, como Templeton, Pimco, Blackrock y Ashmore.Según un informe de la consultora ACM, hay US$ 105.000 millones de bonos en moneda extranjera, casi un tercio de la deuda pública bruta, que en enero fue de US$ 324.449 millones.La entidad dijo que son 34 títulos: 17 emitidos entre 2016 y 2018 bajo ley extranjera, 6 en los canjes de 2005 y 2010 - también bajo ley extranjera-, y 11 bajo ley nacional. Los montos para cada período son: US$ 41.548 millones, US$ 33.502 millones y US$ 30.352 millones, respectivamente. ACM proyectó que los bonos ya reestructurados (como el Par y el Discount) quedarían fuera del canje.La Argentina enfrenta vencimientos de bonos en dólares por US$ 9.800 millones en 2020, de los cuales el 47% poseen legislación extranjera, según un reporte de la Fundación Capital.El ministro de Economía, Martín Guzmán, ya le anticipó a los acreedores que se preparen para una "frustración", adelantando que se propondrá una fuerte quita de intereses. El funcionario considera que los bonos emitidos en dólares durante el Gobierno de Macri devengan cupones más altos y es lo que vuelve insostenible la dinámica fiscal.Macri emitió 17 bonos en dólares a tasas consideradas altas y plazos cortos: son los que serían reestructurados.La semana pasada, el presidente Alberto Fernández calificó de "caótica" a la situación económica del país y sostuvo que la Argentina necesita "más plazo" para hacer frente al compromiso con el Fondo Monetario Internacional (FMI), al tiempo que indicó que no debe ser costumbre "vivir con la deuda" porque es un "gran condicionante". "Si te endeudás para tener un auto más cómodo, lo entiendo, pero no que te endeudes para pagar deuda", ejemplificó el primer mandatario, que insistió en que es "muy difícil" la realidad por la que transita el país.De ese modo, consideró: "No debemos acostumbrarnos a vivir con la deuda, es un gran condicionante" y aprovechó para criticar a la gestión de Mauricio Macri. "La deuda que tomó el Gobierno anterior fue muy alta y a muy corto plazo, ése es el problema", destacó.