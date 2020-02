Jaguares se recuperó con un gran triunfo

Los Jaguares vencieron ayer a los Reds de Australia, en su tercera presentación en el torneo Super Rugby, luego de la derrota sufrida la semana anterior frente a los Hurricanes de Nueva Zelanda.El encuentro se desarrolló en el estadio de Vélez Sarsfield y estuvo desbordado de emociones. En el primer tiempo los australianos fueron superiores y lograron imponerse por 24-12. Sin embargo, en el complementario el conjunto de Gonzalo Quesada consiguió ponerse arriba por 43-27.Los Reds abrieron el marcador y en apenas diez minutos cosecharon 14 puntos: lograron dos tries convertidos por Tate McDermott y Liam Wright, y dos conversiones por Jock Campbell.A los 24 minutos, la franquicia argentina consiguió levantarse con un try de Julian Montoya seguida por una conversión de Domingo Miotti.Poco después, los visitantes ampliaron la diferencia con dos tries de Chris Feauai-Sautia. Sin embargo, antes de partir para el descanso Emiliano Boffelli marcó un importante try que dejó el marcador en 12-24.El conjunto dirigido por Quesada regresó al campo de juego con determinación. Llegó otro try de Montoya seguido por conversión de Miotti, quien poco después anotó un penalty.Cuando los argentinos se acercaban por 24-22 a los visitantes, Jock Campbell amplió el marcador con un penalty. Sin embargo, ese fue el último punto para los Reds.A partir de ese momento la selección argentina se levantó: otra vez try de Montoya y conversión, seguido de un ovacionado try de Santiago Socino y conversión, terminando de abrir el marcado con try de Tomas Cubelli y conversión de Tomas Albornoz a los 72 minutos.En el debut en el torneo Super Rugby, Los Jaguares vencieron a los Lions de Sudáfrica por 38 a 8 y la fecha anterior cayeron frente a los Hurricanes de Nueva Zelanda por 26 a 23, en encuentros disputados en el estadio de Vélez Sarsfield.Por su parte, los Reds perdieron en sus dos presentaciones: en su debut frente a Brumbies por 27 a 24 y el sábado anterior frente a Lions por 27 a 20.El próximo domingo, Los Jaguares viajarán rumbo a Sudáfrica para dar comienzo a la gira que tendrá como rivales a Stormers, Bulls y Sharks.El último enfrentamiento entre Los Jaguares y los Reds fue el año anterior, con triunfo del conjunto argentino que se impuso por 34 a 23, en un encuentro disputado en el Suncorp Stadium, en la ciudad de Brisbane, Australia.