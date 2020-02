Un egresado presentó investigación sobre redes sociales

Mateo Racca es oriundo de Suardi y en diciembre obtuvo el título de Licenciado en Comunicación Social al presentar como Trabajo Integrador Final una investigación sobre el uso de las redes sociales y el acceso a la información de estudiantes universitarios en Rafaela.“El proyecto surge porque en la carrera nos plantean que debemos realizar un trabajo que tenga impacto social, que sea relevante y personalmente siempre me interesó conocer más sobre los cambios en la comunicación”, nos comenta Mateo. “Entonces, luego de hablar con Julieta Pierotti, mi directora de Tesis, con Marcelo Sánchez, que es un docente muy actualizado en temas digitales, y con la Coordinadora de la carrera, Silvana Moos, decidí hacer esta investigación para conocer cuántos alumnos de los institutos terciarios y universidades de Rafaela usan redes sociales y cómo acceden a la información. Gracias al Consejo Universitario, pudimos acceder a las instituciones de Rafaela y a través de ellos, a sus alumnos, así que estoy muy agradecido a todos los que colaboraron”.El estudio contó con 492 respuestas de alumnos que estudian en el Instituto del Profesorado N° 2 “Joaquín V. González”, en el Instituto Tecnológico Rafaela, en la Universidad Católica de Santa Fe (sede Rafaela), en la Universidad Nacional de Rafaela, en la Universidad Tecnológica Nacional (Sede Rafaela) y en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES). Se trató de una muestra muy representativa, ya que equivale casi a un 10% del total de alumnos terciarios y universitarios que estudian en Rafaela, en general jóvenes que oscilan entre los 18 y 30 años.Entre los resultados más interesantes puede concluirse que WhatsApp es utilizada por todas las personas encuestadas, y es también la red social usada con mayor frecuencia: el 94,1% de quienes colaboraron con esta investigación respondió que siempre usa la aplicación, y casi la totalidad lo hace para estar en contacto con amigos, mientras que la mitad de las personas además lo usa para informarse y por asuntos laborales.Dentro de los hallazgos de las entrevistas personalizadas, se destaca el rol de WhatsApp en situaciones educativas. Las personas entrevistadas coincidieron en que sirve para fines organizativos y se la concibe como una herramienta más distendida y dinámica que el correo electrónico.Al analizar Twitter, es notable que sólo 3 de cada 4 personas encuestadas tienen una cuenta en esta red social (75%). Aunque entre quienes la utilizan, 7 de cada 10 lo hacen siempre o casi siempre.Instagram es la segunda red social con más usuarios y también la segunda más utilizada. El 98% de las personas encuestadas tiene una cuenta en esta red social y casi la totalidad la utiliza siempre o casi siempre.La mayoría de las personas utiliza Instagram en busca de entretenimiento o para compartir experiencias y estar en contacto con amigos, aún 2 de cada 5 encuestados respondió que se informa a través de esta red social.Si bien el número de personas que indicó tener cuenta de Facebook (97%) es similar al de Instagram, es contrastante la diferencia en cuanto a frecuencias de uso, ya que sólo 2 de cada 5 personas respondió que utiliza Facebook siempre o casi siempre, el resto lo usa muy poco. Alrededor del 60% indicó que utiliza la red social para entretenerse mientras, que el 53,7% lo hace para informarse.El acceso a la información de los estudiantes de las casas de estudio de Rafaela es transversal, ya que se ha demostrado que se da a través de múltiples plataformas y redes sociales, que lejos de ser excluyentes parecen complementarias. Por ejemplo, 9 de cada 10 jóvenes estudiantes en Rafaela se informan a través de redes sociales, medios digitales y sitios web, pero casi 7 de cada 10 lo hacen también por medio de la TV y de charlas con familiares y amigos. Esto hace que, si bien la TV no es la plataforma preferida, todavía tenga influencia en el día a día del consumo informativo de los jóvenes. “El acceso a la información ya no es lineal como años atrás”, informa Mateo. “Hoy, al estar con el celular, te llega un link en un grupo de whatsapp y lees una noticia y tal vez estás mirando el instagram o el twitter y alguien subió un vídeo sobre algo que está pasando. Entonces, hoy uno se informa de muchas maneras”.Además, algo para destacar es que 3 de cada 5 personas encuestadas se informa siempre o casi siempre, incluso las personas mayores de 24 años tienden a informarse con mayor frecuencia que los estudiantes menores.Por otro lado, la investigación arrojó que un número muy bajo del total (30%) sigue a periodistas y/o líderes de opinión y, por ende, a sus medios y redes sociales, lo que no parece representar un aspecto clave del acceso a la información de estudiantes universitarios en Rafaela y alimenta la hipótesis de la transversalidad del acceso a la información.Investigación completa: https://es.scribd.com/document/446960318/Uso-de-redes-sociales-y-acceso-a-la-informacion-de-estudiantes-universitarios-en-Rafaela