Fernández viaja a Europa en busca de respaldo a la negociación de la deuda Nacionales 29 de enero de 2020 Redacción Por La audiencia con el Papa y encuentros con Merkel, Macron y otros líderes europeos figuran en la agenda de Fernández, quien ayer almorzó con el abogado de Cristina Kirchner.

BUENOS AIRES, 29 (NA).- El presidente Alberto Fernández partirá hoy rumbo a Europa para realizar su segundo viaje internacional, que lo llevará al Vaticano, Roma, Berlín, Madrid y París con el objetivo de sumar apoyo concreto, pero también simbólico, para la reestructuración de la deuda.

Tras su paso por Israel, el jefe de Estado volará hacia el Viejo Continente y volverá a dejar a la Argentina a cargo de la vicepresidenta, Cristina Kirchner, al igual que sucedió cuando estuvo la semana pasada en Israel.

Una vez aterrizado en Roma, el mandatario tendrá el viernes su el primer encuentro con el papa Francisco desde que llegó a la Casa Rosada y se espera que además del tema de la deuda también se hable sobre la intención del Gobierno de despenalizar el aborto y sobre los avances del Plan Argentina contra el Hambre, de cuyo consejo forma parte la Iglesia.

La última vez vez que el Santo Padre recibió al referente peronista fue en agosto de 2018, en el marco de un encuentro en la residencia de Casa Santa Marta del que también habían formado parte el chileno Carlos Ominami y el brasileño Celso Amorim.

Luego de su paso por el Vaticano, Alberto Fernández tiene en agenda para el lunes siguiente reuniones con el primer ministro y el presidente de Italia, Giuseppe Conte y Sergio Matarella, respectivamente.

Ése mismo día partirá hacia Berlín para mantener la primera reunión bilateral con la canciller federal de Alemania, Angela Merkel, cuyo apoyo también espera cosechar para respaldar el planteo argentino de renegociación de la deuda.

La gira europea también le depara a Alberto Fernández visitas a Madrid para encontrarse con el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, y con el Rey Felipe VI, así como también a París, para reunirse el martes 5 con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, con quien coincidió días atrás en el acto por el aniversario número 75 de la liberación del campo de concentración nazi de Auschwitz-Birkenau que se realizaron en Jerusalén.



ALMUERZO CON EL

ABOGADO DE CRISTINA

Por otra parte, Alberto Fernández almorzó ayer con el abogado de la vicepresidenta Cristina Kirchner, Carlos Beraldi, en una de sus últimas reuniones antes de partir mañana hacia Europa donde realizará una gira para sumar apoyos de cara a la renegociación de la deuda.

Fuentes de Casa Rosada confirmaron a NA la reunión aunque no brindaron detalles de los motivos del encuentro, pero precisaron que el Presidente "almorzó a solas" con Beraldi.

La visita del letrado de la ex mandataria se produjo a horas de que informara de un nuevo viaje a Cuba de la vicepresidenta a los distintos juzgados y Tribunales Orales Federales, donde existen causas abiertas contra su defendida.

Cristina Kirchner volverá a viajar a Cuba entre el 6 y el 12 de febrero próximo para visitar a su hija menor, Florencia, que se encuentra bajo tratamiento médico en ese país.

Por otra parte, el Presidente recibió regalos para entregar al papa Francisco de parte de dos jóvenes de la Asociación Civil Granja Andar y destacó que "garantizar los derechos y la inclusión de las personas con discapacidad es un compromiso que debemos asumir todos y todas". La ONG tiene como misión "generar oportunidades innovadoras para el desarrollo creativo del potencial de las personas con discapacidad a través del trabajo, el deporte, la cultura, el arte y la salud, para mejorar su calidad de vida, afianzar sus vínculos familiares y promover su inclusión en la comunidad".

Por la tarde, el Presidente mantuvo reuniones con la secretaria de Comercio Interior, Paula Español, y con el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, con quienes prepara "una serie de anuncios para la semana próxima". Español y Kulfas, quienes tienen entre sus principales tareas el seguimiento de la evolución de los precios de los productos, se retiraron de la Casa de Gobierno pasadas las 17.00, según pudo constatar NA, pero no brindaron detalles del encuentro que mantuvieron con el jefe de Estado.

En ese marco, fuentes gubernamentales pronostican que la semana próxima será "movida" en cuanto a la agenda gubernamental, pese a que el Presidente estará realizando su segundo viaje internacional con destino al Vaticano, Roma, Berlín, Madrid y París.



FONDO COMPENSADOR

PARA EL TRANSPORTE

En sintonía, fuentes del ministerio de Transporte anticiparon a Noticias Argentinas que el próximo jueves se realizará en la sede del Gobierno nacional "la firma del Fondo Compensador con las provincias". "La idea es efectivizar el Fondo con la firma de todos los secretarios y ministros de Transporte del interior", detallaron.

De esta manera, se procederá a poner en marcha el Fondo Compensador provincial, mediante el cual el Gobierno nacional enviará dinero a las provincias para subsidiar la tarifa del transporte público.