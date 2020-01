Si el destino es Croacia, hay tiempo para esperar Deportes 29 de enero de 2020 Redacción Por Ante la incertidumbre sobre el futuro de Matías Godoy, el mercado de las Ligas importantes de Europa cierra el viernes. Pero la croata lo hará recién el 17 de febrero.

FOTO ARCHIVO TRANQUILO./ El ceresino sigue entrenando. Los dirigentes están un poco más ansiosos.

Que pasan los días y no surgen novedades oficiales respecto de la transferencia de Matías Godoy es real, pero todavía hay un tiempo por delante para seguir esperando, como para no darle tanto suspenso a las próximas horas de una novela que se ha consumido el verano en Atlético de Rafaela.

Si bien es cierto que las principales Ligas europeas (España, Francia, Italia, Alemania, Holanda, Inglaterra) estarán cerrando sus mercados de invierno entre viernes y sábado, otras competiciones menores del viejo continente lo harán con posterioridad. Entre ellas está la croata, tomando como referencia que se viene mencionando desde hace varias semanas que el Dínamo Zagreb es la institución que estaría enviando la propuesta, tras lo acordado con Gustavo Ghezzi, el intermediario que gestionó la posibilidad tras no aceptarse, por parte del entorno del jugador, el acuerdo al que Atlético había arribado con el Inter Miami.

Países como Austria, Serbia, Suiza, Croacia y Rumania -que abrieron su mercado algo más tarde- esperarán hasta bien entrado el mes de febrero para poner punto y final a su periodo de incorporaciones. Los austriacos el día 6, los serbios el 7 y Suiza, Croacia y Rumania lo harán el 17 de febrero, de acuerdo a lo que menciona el diario As de España en una nota sobre las fechas límites para los fichajes. Los croatas hicieron la apertura de su mercado el 20 de enero.

Mencionado este dato no menor, igualmente hasta que no llegue el ofrecimiento oficial seguirán las dudas en torno al futuro del delantero mundialista Sub 17 en el año anterior y alimentándose algunos rumores sobre modificaciones al pre-acuerdo que podrían ir demorando la negociación.

A la vez, el jugador sigue su rutina diaria en la Crema pero es evidente que no entra en la consideración del técnico Walter Otta para el partido con Brown de Adrogué, primero de 2020 el viernes 7 de febrero a las 21 en el Nuevo Monumental, en virtud de todo este tema. Y lo dejó en claro cuando se le preguntó tras el amistoso realizado con Brown de San Vicente el sábado pasado.



CON TIGRE SABADO

Luego de enfrentar como local a Brown de Adrogué el 7 de febrero, el siguiente partido de la Crema será visitando a Tigre el sábado 15 desde las 20.30 en el Estadio José Dellagiovanna.