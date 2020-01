El Presidente a favor de la ley de Góndolas Nacionales 28 de enero de 2020 Redacción Por Exige "responsabilidad a los empresarios".

BUENOS AIRES, 28 (NA). - El presidente Alberto Fernández sostuvo que el Gobierno impulsará la sanción de la Ley de Góndolas, para que los empresarios dejen de "jugar con los precios de productos de la canasta básica". Para el jefe de Estado, esa ley representa una "política activa de control" y tendrá como fin evitar que algunos empresarios actúen con "irresponsabilidad".

"He pedido que se incorpore en el Senado el tratamiento de la ley de Góndolas" durante las sesiones extraordinarias, resaltó Fernández en declaraciones al canal C5N. El proyecto en cuestión ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados.

Además, subrayó que desde el Gobierno "estamos siguiendo de cerca la evolución de los precios. La pelea de los precios la vamos a dar de cualquier modo". "No podemos seguir indexando la economía y los precios de los productos básicos que consumen los argentinos", enfatizó.

Fernández destacó que con el programa Precios Cuidados se ha logrado "contener" la indexación, pero advirtió sobre "la enorme irresponsabilidad de algunos empresarios que están aumentando marcas alternativas". "Eso no está ayudando a este proceso de desindexación de la economía ni a resolver el problema inflacionario", se quejó. En ese sentido, expresó: "Les exijo responsabilidad a los empresarios".



IMPACTO POSITIVO

El empresario Víctor Fera, dueño de la cadena mayorista Maxiconsumo, estimó ayer que con la sanción de la Ley de Góndolas, podrían bajar los precios de hasta 15 mil productos. "Si hay una Ley de Góndolas que permita que las pymes compitan con las grandes empresas, van a bajar los precios de 10 a 15 mil artículos", consideró el empresario.

A su criterio, esa ley "ayudaría a combatir la inflación porque bajarían los precios".

La iniciativa que el presidente Alberto Fernández pretende que sea aprobada por el Senado en extraordinarias establece que en una góndola deben competir como mínimo cinco empresas y que ninguna pueda tener más del 30% del espacio, entre otros puntos.

En declaraciones a radio Le Red, Fera sostuvo que "en el país hace falta esta ley para que las empresas monopólicas terminen de acechar contra el bolsillo de los argentinos". "Por eso, me dio mucha satisfacción lo que escuché en boca del Presidente, ya que se hizo mucho lobby contra la ley para aplacarla", enfatizó.

El proyecto obtuvo media sanción en Diputados en noviembre último, y u objetivo básico es regular la porción que ocupan las distintas marcas en las góndolas de las grandes cadenas comerciales. Así, busca fomentar la competencia de marcas y la mayor participación de pequeñas y medianas empresas, producción de la agricultura familiar y de sectores de la economía popular en las góndolas de los hipermercados.

El impacto esperado es una reducción de entre 25 y 35% en el precio al público, según estimaciones privadas. En este marco, Fera advirtió que, en los últimos días, los precios "están subiendo y no tendrían porqué subir. Hoy tenemos un dólar tranquilo, estable. Y los productos que van medidos en dólares no tendrían por qué subir". A su criterio, los precios suben a partir de un "acuerdo que se hace entre grandes compañías monopólicas".