Djokovic eliminó a Schwartzman Deportes 27 de enero de 2020

BUENOS AIRES, 27 (NA). - Diego Schwartzman perdió en la madrugada de la víspera frente al serbio Novak Djokovic en un partido correspondiente a los octavos de final del Abierto de Australia, y ya no quedan representantes argentinos en el cuadro principal del primer Gran Slam del año.

Djokovic se impuso por 6-3, 6-4 y 6-4 en un encuentro que se jugó en el Rod Laver Arena, que duró dos horas y seis minutos y en el cual Schwartzman peleó para quedarse con la victoria, pero no le alcanzó su buen juego ante un rival sin fisuras, que lo doblegó con holgura en gran parte del partido.

El argentino sigue sin poder ganarle al serbio en cuatro enfrentamientos, mientras que tampoco logró llegar a cuartos en Australia, algo que sí logró en el US Open (2017 y 2019) y en Roland Garros (2018). Por su parte, Djokovic busca su octava corona en Australia y ahora se enfrentará al canadiense Milos Raonic, quien dejó en el camino a Marin Cilic, en los cuartos de final que se disputarán este martes.

Al culminar el partido Djokovic señaló: "Obviamente me ha tocado estar muy concentrado porque Diego es un tenista de una gran calidad. Además, llegaba a este partido sin haber cedido un sólo set. Sabía que si le daba tiempo podía ser peligroso, por eso le he intentado variar, atrayéndolo a la red y moviéndolo bien".