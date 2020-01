Un domador de caballos de National Geographic de visita en Córdoba Información General 26 de enero de 2020 Redacción Por Se trata de Martín Ochoteco, quien hace hincapié en entender al animal a partir de su comportamiento corporal. Será en San Alfonso del Talar, el próximo 28 de febrero y 1 de marzo.

Martín Ochoteco nació en Ameghino, provincia de Buenos Aires, y desde pequeño tuvo una relación especial con los animales.

Luego de una gran trayectoria entrenando animales sin violencia, llegó al canal National Geographic con su programa "El domador de caballos".

En este show, Ochoteco muestra cómo domar caballos con un sistema de riendas corredizas que le permiten dirigir al animal, todo un proceso con suaves movimientos con su cuerpo en armonía con el caballo, al que finalmente, consigue parar con su voz. Es una técnica con la que busca sacar todos los malos hábitos del equino a la hora de montarlo.

"La doma es nada de violencia, teniendo en cuenta la etología del caballo, que es como su psicología. Eso se conoce a partir de entender el lenguaje corporal del animal para encontrar resultados más allá de su mansedumbre", dijo Ochoteco a Cadena 3.

Según el domador, en un principio "todo era violento" en el ámbito del campo.



YA NO SE ADMITE

LA VIOLENCIA

"Yo domé mi primer caballo hace 30 años y prácticamente era un bicho raro por hacerlo de esta manera. Cambió muchísimo. Hoy se tomó mucha conciencia y la gente ya no admite la violencia. Antes, no me creían o decían que era brujo. Ahora, después de ver el programa, me dicen que no lo creían".

Su programa comenzó a emitirse cuando dejó de pasarse el de César Millán, quien aplicaba técnicas similares pero para domar perros.

"Tiene parecidos pero mi técnica es tratar al animal como un amigo, y no tanto con liderazgo. El impone eso y yo no tanto".



EN LA ARGENTINA

Si bien Ochoteco pasa mucho tiempo afuera del país, este año tendrá un gran compromiso en Argentina con un proyecto de caballos de polo que está llevando adelante en Lamadrid.

Además, presentó un proyecto de ley por el cual busca evitar la tracción a sangre en Argentina.

"Creé un proyecto de ley hace unos años que después no me dio tiempo de interiorizarme. Es algo muy complejo y tengo que presentar a alguien que se meta en el bote y salga. La idea es darles a la gente que usan los caballos unas motocarro para que trabajen. De esa forma, harían mas viajes y no matarían mas caballos", dijo el domador.