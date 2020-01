Offline: Macri continúa en plan de desconexión Nacionales 26 de enero de 2020 Redacción Por Mientras evalúa cómo se reinsertará en el nuevo mapa político.

BUENOS AIRES, 26 (NA). - Nada de entrevistas, ni publicaciones en redes sociales. Paisajes patagónicos y familia exclusivamente. Algún que otro mensaje de WhatsApp o llamada telefónica con sus dirigentes más cercanos. Así es el plan de desconexión que viene desplegando el ex presidente Mauricio Macri desde su salida del Gobierno, antes de definir cómo será su reinserción en el nuevo mapa político de la Argentina.

Después de traspasarle el mando a Alberto Fernández, el líder del PRO dividió sus últimos días de 2019 entre la quinta de Los Abrojos, en el partido bonaerense de Malvinas Argentinas, y un breve viaje a Qatar, en donde asistió a algunos partidos del Mundial de Clubes.

Un mensaje navideño y su carta titulada "El río del cambio" fueron los últimos mensajes que dejó el ex jefe de Estado en sus redes sociales.

"Si tuviera que usar una imagen diría que el cambio es como un río. Avanza de forma imparable. Si el río encuentra obstáculos, los supera. Si esos obstáculos son grandes se desvía todas las veces que sea necesario pero siempre vuelve a su rumbo", había graficado en ese texto, en el que concluía: "Entremos en esta época nueva que comienza con la alegría y la convicción de saber que el cambio nos llevará al destino que anhelamos. El río avanza sin parar".

A partir de allí se llamó a silencio: desde que dejó la Casa Rosada no brindó entrevistas a ningún medio y en lo que va del 2020 ni siquiera publicó nada en Twitter, Instagram ni Facebook.

Desde que comenzó la segunda década del Siglo XXI, Macri se encuentra en Villa La Angostura con su esposa, Juliana Awada, y la hija de ambos, Antonia.

Al igual que todos los años, descansa en la Patagonia, aunque esta vez la estadía se extendió al no tener que regresar a Buenos Aires para hacerse cargo del Gobierno: entre lagos y montañas, el líder del PRO despliega su plan de desconexión, el que sólo rompe cada tanto al charlar a través de WhatsApp con alguno de sus principales dirigentes.

En lo que va del año, tan sólo se lo vio en una foto publicada por su esposa, Juliana Awada, mientras recorrían el Lago Gallardo; y en un video que grabó una vecina neuquina, en la que lo captó jugando al tenis sin remera en una cancha de polvo de ladrillo.

Esa mujer aprovechó la ocasión para criticar su gestión al frente del Poder Ejecutivo, lo que molestó al ex Presidente y lo devolvió por unos instantes a la realidad: debió pedirle a su custodia que hablar con ella para pedirle que se alejara del lugar.

La ex primera dama es la encargada de mostrar en su cuenta de Instagram cómo transcurre la estadía familiar en la tradicional villa patagónica: almuerzos al aire libre, caminatas por bosques de cipreses, lengas y ñires y paseos en canoa por lagos cristalinos.

Desde ese entorno andino y rodeado de su familia más cercana, Mauricio Macri descansa tras cuatro años de gestión y se apronta a evaluar cómo será su reinserción en el mapa político actual, en el que su espacio pasó a formar parte de la oposición.

En ese sentido, las elecciones legislativas de 2021 suenan como un posible escenario para que el líder del PRO desembarque nuevamente en la arena: una banca en la Cámara de Diputados, como la que ocupó por la Ciudad de Buenos Aires entre 2005 y 2007, aparece como la principal opción política.