Extienden la circulación de los billetes de 5 pesos Nacionales 25 de enero de 2020 Redacción Por El Banco Central señaló que hasta fines de febrero podrán ser utilizados en todos los negocios del país para cualquier transacción.

BUENOS AIRES, 25 (NA).- El Banco Central decidió extender un mes todo el calendario de salida de circulación de los billetes de 5 pesos, por lo que se podrán seguir utilizando hasta el 29 de febrero próximo, indicó ayer. La determinación fue oficializada luego de que se conocieran quejas de consumidores porque algunos locales comerciales no aceptaban los billetes cuando su circulación todavía era legal.

Según lo anunciado anteriormente, podían ser utilizados hasta el 31 de enero, mientras que hasta el 28 de febrero las entidades financieras tenían la obligación de recibirlos para su canje o acreditación en cuentas.

Este viernes, la autoridad monetaria señaló que extendió el plazo y hasta fines de febrero podrán ser utilizados en todos los negocios del país para cualquier transacción.

"Todos los bancos, públicos o privados, tienen la obligación de aceptarlos", sostuvo el organismo en un comunicado.

La medida que adoptó el directorio, a través de la Comunicación A6877, tiene como objetivo "facilitar las operaciones comerciales de todos los actores del sistema financiero".

"Esta modificación permitirá que haya tiempo hasta el 31 de marzo para depositar los billetes en cuentas o canjearlos en las sucursales bancarias del país", subrayó el Banco Central.

Precisó que hasta el 31 de marzo los bancos deberán canjear los billetes de 5 pesos o acreditarlos en cuentas.

"Se podrá juntar varios y canjearlos por billetes de mayor denominación", puntualizó y destacó que "en la actualidad, el billete de 5 pesos coexiste con la moneda del mismo valor".

Recordó que "esta moneda, de color plateada con la representación del arrayán, reemplazará de forma definitiva al billete".

"Al tratarse del billete de menor denominación, el papel de 5 pesos sufre un deterioro más veloz que el resto de los billetes", argumentó el organismo.

Remarcó que "actualmente circulan 459,6 millones de unidades del billete con la imagen del general José de San Martín en su anverso, que se emitió a partir de 1998" y afirmó que desde el primero de agosto de 2019 "ya se retiraron de circulación más de 50 millones de billetes".



EN JUNIO, BILLETES CON

FIGURAS DE PROCERES

Los presidentes del Banco Central, Miguel Pesce, y de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, firmaron ayer un convenio para la impresión de nuevos billetes nacionales con figuras de personajes relevantes de la historia argentina, que estarán en circulación a partir de junio próximo.

"Vamos a tener a las y los próceres en los billetes nacionales", desplazando la figura de animales, sostuvo Massa, tras el convenio firmado en el Congreso de la Nación. Massa explicó que se van a incorporar imágenes de próceres, con paridad entre mujeres y hombres trascendentales de la historia argentina, en reemplazo de los animales.

El presidente de la Cámara baja firmó ante la presencia de Pesce las planchas caligráficas que se utilizan para la impresión del papel moneda, que fueron certificadas.

Los nuevos billetes entrarían en circulación en junio, cuando se terminan los que llevan animales que imprimió el gobierno anterior.

El anuncio de la impresión de nuevos billetes había originado la reacción del diputado de Cambiemos Luis Petri, y una réplica de Pesce.

El presidente del Banco Central explicó que el proyecto para reemplazar la familia de billetes de animales será "progresivo y no implicará costos extra", en réplica al diputado Petri, quien sostuvo que la medida tendría un costo fiscal de 6.000 millones de pesos.

"El proceso de cambio de los billetes hacia una familia con personalidades que se identifiquen con los valores sociales de Argentina será sin apuro, porque hay billetes ya impresos y otros imprimiéndose, y no vamos a malgastar el dinero", remarcó Pesce. Falta definir los próceres que estarán en los nuevos billetes, que posiblemente sean también de mayor denominación.