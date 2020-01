Recuerdan a Cabezas a 23 años de su asesinato Nacionales 25 de enero de 2020 Redacción Por CON ACTOS Y HOMENAJES

FOTO ARCHIVO JOSE LUIS CABEZAS.

BUENOS AIRES, 25 (NA).- Una serie de actos para rendir homenaje a José Luis Cabezas se desarrollarán hoy, al cumplirse 23 años de su asesinato, mientras la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (ARGRA) recordó esta tarde al fotógrafo en su sede porteña.

Gladys Cabezas, hermana de José Luis, detalló que este sábado se llevará adelante un acto a partir de las 10:00 en la cava del distrito bonaerense de General Madariaga donde apareció calcinado el cuerpo del trabajador de prensa.

Por la tarde, según pudo averiguar NA, se realizará otro homenaje a partir de las 20:00 en la ciudad balnearia de Pinamar frente a la terminal de ómnibus y además se plantarán árboles "para que José Luis descanse en paz".

En tanto, ARGRA recordó al fotógrafo este viernes por la tarde en su sede de Venezuela al 1400, y también estaba previsto que se desarrollen actos en Rosario, Mendoza, Neuquén, Córdoba y Santa Fe, entre otras ciudades del interior del país.

Por su parte, la familia del fotógrafo asesinado en 1997 insistió en las últimas horas en su reclamo de justicia, al tiempo que exhortó al Colegio Público de Abogados porteño (CPACF) a que le retire la matrícula al ex policía Gustavo Prellezo hasta que cumpla con su condena, el 21 de diciembre de 2021.

Prellezo, de 58 años, es uno de los homicidas condenados y beneficiados con libertad condicional: en el padrón digital del CPACF figuraba hasta este viernes habilitado en el "Tomo 132" y "Folio 582", según indicó Gladys Cabezas.

Es más, el ex policía bonaerense fue acusado de haber ejecutado los disparos que le quitaron la vida a José Luis, de 36 años en el momento de su asesinato.

También en las últimas horas el abogado de la familia Cabezas Alejandro Vecchi redactó una carta abierta dirigida al presidente Alberto Fernández en la que le pidió terminar con la corrupción y que desarticule de una vez "las estructuras mafiosas" vinculadas a la política y la Justicia.

"Nunca como en el Caso Cabezas se vio tan claramente el entramado mafioso de la Argentina. Agentes en todos los poderes de la vida institucional trajinaron para que la verdad se oculte. El manto de la impunidad se extendió en su plenitud con su efecto devastador", señaló Vecchi.

"Es necesario intervenir allí donde haga falta para desarticular ese sistema de características mafiosas que ha sobrevivido a (Alfredo) Yabrán y que hoy sigue funcionando como antes, a través de influencias políticas, de la compra de voluntades, del acoso judicial o de la violencia física", enfatizó el letrado.

Cabezas fue hallado asesinado a balazos dentro de un auto poco después de haber publicado una foto del empresario Yabrán, a quien "sacó del anonimato" de ese modo, al registrarlo caminado por la playa junto a su mujer.

El 25 de enero de 1997, el cuerpo del reportero gráfico, que trabajaba para la revista Noticias, fue encontrado calcinado y maniatado en el interior de un Ford Fiesta en una cava ubicada en un camino rural en General Madariaga.

En aquel momento, Yabrán fue señalado como el autor intelectual del homicidio y se suicidó cinco días después de labrarse una orden de arresto en su contra.

En el proceso judicial fueron condenados a prisión perpetua los cuatro integrantes de la banda "Los Horneros" que ejecutaron el homicidio -Horacio Braga, José Auge, Sergio González y Héctor Retana-, así como el jefe de seguridad de Yabrán, el ex militar Gregorio Ríos, y los policías Sergio Camaratta, Aníbal Luna y el mencionado Prellezo.

Ya sea por el "2×1" o diferentes beneficios procesales, todos terminaron quedando libres, con la excepción de Retana, que murió en prisión en 2001, cuando cumplía su sentencia.

Prellezo, señalado como autor de los dos disparos que mataron al fotógrafo, fue beneficiado en 2010 por la prisión domiciliaria y en diciembre de 2016 se le otorgó la libertad condicional.

El homicidio de Cabezas fue cometido tras una fiesta de cumpleaños en la casa del también empresario postal -como Yabrán- Oscar Andreani, en Pinamar, donde el fotógrafo realizaba la cobertura periodística de la temporada de verano.