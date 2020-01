Atlético: una prueba en casa Deportes 25 de enero de 2020 Redacción Por La ‘Crema’ juega un nuevo amistoso de preparación y esta vez será en el Monumental. Desde las 9 hs. el equipo de Walter Otta se mide ante Brown de San Vicente, que se prepara para el Regional Amateur y la Primera A de Liga Rafaelina.

FOTO ARCHIVO JUEGA EN ALBERDI. / La Crema enfrenta a Brown de San Vicente en su primer juego de local en el 2020.

Luego de jugar los dos primeros amistosos de verano como visitante, el sábado pasado en Paraná ante Patronato y el martes último ante Nacional de Montevideo en Trinidad, el interior de Uruguay, le llegó el turno de mostrarse ante su gente.

Este sábado desde las 9 hs., Atlético de Rafaela tendrá una nueva prueba y será en el estadio Monumental, a puertas abiertas, ante Brown de San Vicente, equipo que se prepara para afrontar por primera vez el torneo Regional Amateur y la principal categoría del fútbol de Liga Rafaelina.

Tras el entrenamiento de ayer el entrenador de la “Crema”, Walter Nicolás Otta, confirmó el once titular que dispondrá para afrontar este tercer juego de preparación, con vistas a la reanudación del torneo de la Primera Nacional, para el 7 de febrero próximo.

En el fondo, el DT parece no tener dudas, volverá a repetir los mismos nombres que en los dos partidos anteriores: Nereo Fernández en el arco y una línea de cuatro compuesta por Lucas Blondel, Alexis Niz, Sergio Rodríguez e Ignacio Liporace. En el medio campo, la ausencia de Reinaldo Alderete con una molestia física menor, le permitirá cambiar el dibujo y probar un esquema diferente. Estarán: Renso Pérez, Emiliano Romero y Junior Mendieta. Y en el frente de ataque, la referencia en el área será Denis Stracqualuris, y por los costados irán Leonardo Acosta e Ijiel Protti.

El otro equipo albiceleste, que también sumará rodaje en la mañana de hoy, irá con: Matías Tagliamonte; Maximiliano Paredes, Franco Racca, Stéfano Brundo y Marcos Valor; Ángelo Martino, Facundo Britos, Mauro Marconato y Joaquín Quinteros; Enzo Copetti y Alan Bonansea.

Luego del juego de este sábado, Atlético tiene confirmado disputar su cuarto cotejo el próximo viernes ante Atlético San Jorge.



BROWN, EL RIVAL DE HOY



Brown de San Vicente viene de tener un cierre de 2019 formidable, consiguiendo el título de campeón Absoluto de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol. Para este 2020 el gran desafío será su primera participación en un torneo superior al local. Competirá en el torneo Regional Amateur, y para eso se prepara de la mejor manera.

Su entrenador es Maximiliano Barbero (ex 9 de Julio) y el coordinador general del fútbol del ‘Verde’ es un viejo conocido por Alberdi: Iván Juárez.

Entre sus principales futbolistas también aparecen varios exAtlético de Rafaela, sobresaliendo la reciente incorporación del ‘Flaco’ Alexis Nicolás Castro.

Este será el segundo ensayo amistoso para Brown, tras enfrentar a Atlético San Jorge (derrota 4-1).