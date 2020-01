Fernández viaja a Israel y Cristina quedará a cargo de la Presidencia

BUENOS AIRES, 21 (NA). - El presidente Alberto Fernández partirá hoy rumbo a Israel, donde participará del Foro Internacional de Líderes en Conmemoración del Día Internacional de Recordación del Holocausto y la Lucha contra el Antisemitismo, y ya tiene confirmada una reunión bilateral con el presidente local, Reuven Rivlin.

En su primera salida del país tras asumir al frente del Poder Ejecutivo, Fernández agendó un encuentro a solas con Rivlin para el viernes 24 a las 10:00, supo NA de fuentes oficiales. La reunión será un día después del Foro, que será el jueves 23, y en su corta estadía de 48 horas, el jefe de Estado intentará concretar otras entrevistas con líderes internacionales.

En las gestiones que por estas horas se llevan adelante están incluidos potenciales encuentros con los presidentes de Francia, Emmanuel Macron, de Rusia, Vladimir Putin, y con el influyente primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

Para la Casa Rosada, es una buena oportunidad para comenzar a entablar lazos personales con los principales referentes mundiales que estarán presentes esta semana en Israel.

De hecho, hasta la semana pasada el Presidente no tenía previsto asistir al Foro, pero sorpresivamente decidió hacerlo y mostrarse junto a la primera plana internacional en momentos en que toda la atención del oficialismo está puesta en la renegociación de la deuda con el FMI.

Fernández partirá este martes y está previsto que también viajen a su lado el canciller Felipe Solá; el secretario de Asuntos Estratégicos del Estado, Gustavo Béliz; la primera dama, Fabiola Yáñez; el gobernador bonaerense, Axel Kicillof; el diputado Eduardo Valdés, y el vocero presidencial y secretario de Comunicación y Prensa, Juan Pablo Biondi.

El Presidente comenzará su agenda en Israel este miércoles por la noche, cuando junto a Yáñez compartirá una cena privada con los mandatarios que formarán parte del encuentro. El jefe de Estado emprenderá su regreso al país el próximo viernes y aterrizará en territorio argentino a primera hora del sábado 25 de enero.

A raíz del viaje de Fernández a Israel, la vicepresidenta Cristina Kirchner quedará a partir de hoy al frente del Poder Ejecutivo durante cuatro días, en los que se espera que mantenga un bajo perfil y sin concurrir a la Casa Rosada, mientras que la semana siguiente volverá a quedar a cargo por la visita del jefe de Estado al papa Francisco en Roma.

Históricamente, los vicepresidentes cuentan con despacho en la sede de Balcarce 50 -actualmente está ubicado al lado del Salón Eva Perón-, pero Cristina Kirchner no tiene pensado desarrollar actividad allí y el plan es que se mantenga estos cuatro años enfocada en sus tareas en el Senado, en el rol de presidenta de la Cámara alta.

La vicepresidenta pasó una sola vez por la Casa Rosada desde el 10 de diciembre, justamente la tarde en la que Fernández asumió como Presidente y les tomó juramento a los ministros.



CON BONAFINI

Fernández almorzó en la Casa Rosada con la titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, con el objetivo de distender la relación con la dirigente de derechos humanos, tras la polémica por los "presos políticos". La reunión de dos horas entre el mandatario nacional y la presidenta de Madres fue calificada por la entidad como "positiva", aunque no trascendieron detalles y en Casa Rosada evitaron difundir pormenores del encuentro.

Fuentes de la asociación Madres de Plaza de Mayo señalaron a NA que fue una buena charla en la que abordaron "temas de la actualidad" y hablaron de los "presos políticos" del país, definición que generó tensiones entre la Rosada y la líder de la entidad.

Además, precisaron que Bonafini se pronunciará sobre el encuentro con Fernández en la habitual ronda de los jueves en Plaza de Mayo.

La dirigente de Madres de Plaza de Mayo arribó a Balcarce 50 a las 13:00, según pudo constatar NA, y se dirigió al primer piso de la Casa de Gobierno para almorzar "a solas" con el jefe de Estado, en un encuentro que se extendió por dos horas.

La reunión se produjo luego de que Bonafini, en una carta abierta, le pidiera la semana pasada al Presidente "decidir de qué lado está" respecto de la existencia de "presos políticos", que el mandatario negó, al decir que en la Argentina hay "detenciones arbitrarias". "Señor Presidente, debe decidir de qué lado está: si con el Poder Judicial, mayoritariamente corrupto, o con los presos políticos", le dijo Bonafini en esa misiva.

El pasado 13 de enero, Alberto Fernández se reunió en la Casa de Gobierno con integrantes de la Mesa Nacional de Organismos de Derechos Humanos, reunión de la que no participó Bonafini, y afirmó que en el país no hay "presos políticos".

En ese marco, Fernández habló de "detenciones arbitrarias", como la de la líder de la Tupac Amaru, Milagro Sala, y la del ex vicepresidente Amado Boudou, algo que generó diferencias dentro del oficialismo.



ENCUENTRO CON

BALTASAR GARZÓN

Por otra parte, Fernández recibió ayer al español Baltasar Garzón en la Casa Rosada, luego de que se conociera que el jurista impulsa un "tribunal de ética" que tiene como objetivo investigar los presuntos casos de lawfare contra políticos de la región.

Garzón estuvo este lunes en la Casa de Gobierno y del contenido de la reunión no trascendieron detalles, solo una fotografía oficial del encuentro en el despacho presidencial junto a Fernández.

El español es uno de los impulsores del "tribunal ético" que integrarán juristas internacionales y que se dedicará a analizar y dictaminar sobre casos y procesos que consideren relevantes de "persecuciones" judiciales, "genocidios, crímenes de lesa humanidad, de guerra y medioambientales". Entre los casos que el tribunal espera analizar se encuentran las investigaciones judiciales que involucran a la vicepresidenta Cristina Kirchner. Al frente también estará el constitucionalista argentino Eduardo Barcesat.