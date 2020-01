Una historia de idas y vueltas: el derrotero de la investigación de la muerte de Nisman

BUENOS AIRES, 19 (NA). - La muerte del fiscal especial para la causa AMIA Alberto Nisman derivó en una investigación plagada de demoras y decisiones contrapuestas en el Poder Judicial, combinadas con vaivenes políticos.

A continuación un repaso cronológico de los principales acontecimientos vinculados al caso:



2015:

- 14 enero. El fiscal Alberto Nisman denunció a la presidenta Cristina Kirchner y al canciller Héctor Timerman por supuesto encubrimiento del atentado a la AMIA a raíz de la firma del Memorándum con Irán, en 2013.

- 18 enero. Antes de explicar su denuncia en la Cámara de Diputados, Nisman apareció muerto en el baño de su departamento en una de las torres Le Parc de Puerto Madero, con un disparo en la cabeza.

- 22 de enero. La fiscal Viviana Fein confirmó que la carátula de la causa era "muerte dudosa".

- 26 de enero. Imputan al técnico informático Diego Lagomarsino, colaborador de Nisman y última persona en verlo con vida. Titular de la pistola Bersa de la que salió el disparo mortal, Lagomarsino declaró que el fiscal le pidió el arma para protección personal y él se la dio.

- 26 enero. Cristina Kirchner anunció el envío al Congreso de un proyecto para disolver la Secretaría de Inteligencia (ex SIDE) y reemplazarla por una Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

- 18 febrero. El ex director de Operaciones de la ex-SIDE Antonio "Jaime" Stiuso, quien trabajó junto a Nisman en la causa AMIA, declaró como testigo por los llamados que el fiscal le hizo en los días previos a su muerte.

- 25 febrero. El Congreso convirtió en ley la reforma de los servicios de inteligencia impulsada por el gobierno.

- 30 septiembre. Interpol libró una "circular azul" para ubicar en el exterior a Antonio "Jaime" Stiuso tras su salida del país, a pedido de la Justicia argentina.

- 17 diciembre. La jueza Fabiana Palmaghini se puso al frente de la investigación de la muerte de Nisman y desplazó a la fiscal Fein.



2016:

- 17 enero. Tras asumir la Presidencia, Mauricio Macri recibió a las hijas de Nisman, Iara y Kala, y expresó que el reconocimiento a su investigación por parte del Estado es una "deuda pendiente".

- 25 de febrero. El fiscal ante la Cámara del Crimen Ricardo Sáenz afirmó que Nisman fue "víctima de homicidio" y pidió que el caso pase a ser investigado por la Justicia Federal.

- 29 de febrero. Diez días después de su regreso al país tras pasar casi un año en Estados Unidos, Stiuso declaró durante 14 horas ante la jueza Palmaghini: dijo que a Nisman "lo mataron" y que el gobierno kirchnerista "obstaculizó" la investigación del atentado a la AMIA en los últimos años.

- 1º de marzo. Palmaghini se declaró incompetente y envió el caso a la Justicia Federal, al tiempo que denunció a la fiscal Viviana Fein por presuntas irregularidades en su actuación en la causa.

- 22 marzo. La Cámara del Crimen decidió que la investigación de la muerte del fiscal de la causa AMIA quede a cargo de la Justicia Federal. En el fallo pidió también profundizar el análisis de los numerosos contactos entre espías que se registraron el día de la muerte de Nisman.

- 20 de septiembre. Tras varias idas y vueltas, la Corte Suprema de Justicia decidió "por unanimidad" la "competencia federal" de la causa, que volvió a manos del fiscal Eduardo Taiano.

- 2 de diciembre. Taiano denunció al ex secretario de Seguridad Sergio Berni y a Fein, así como a miembros de las fuerzas de seguridad por presuntas irregularidades cometidas en la escena donde apareció el cuerpo de Nisman.

- 14 de diciembre. Taiano encomendó a la Gendarmería Nacional una pericia interdisciplinaria sobre la muerte del fiscal.



2017:

- 20 de septiembre. El informe elaborado por Gendarmería Nacional señaló que a Nisman lo mataron dos personas y que le dieron ketamina para controlarlo y así cometer el crimen.

- 21 de septiembre. La Corte Suprema informó que no realizó pericias relacionadas a la muerte de Nisman y que "la autopsia fue practicada por el Cuerpo Médico Forense, que tiene completa autonomía y actuó conforme a la directiva de la fiscal y la jueza que estaban a cargo de la causa judicial en ese momento".

- 26 de diciembre. El juez Ercolini imputó a Lagomarsino como "partícipe necesario" de la muerte de Nisman, al considerar "inverosímil" que el fiscal de la causa AMIA le haya pedido su arma y éste se la prestara. También a los custodios Rubén Benítez, Néstor Durán, Luis Miño y Armando Niz por "incumplimiento de deberes de funcionario público".



2018:

- 5 de marzo. La pericia informática de Gendarmería sobre la computadora de Nisman determinó que el domingo 18 de enero de 2015 la máquina instalada en el departamento del fiscal fue usada para navegar en Internet, lo que abrió una polémica sobre el horario de muerte del fiscal.

- 1º de junio. La Cámara Federal concluyó que Nisman fue asesinado y ordenó que se investigue la relación entre su muerte y la denuncia que había presentado contra Cristina Kirchner por presunto encubrimiento del atentado a la AMIA.

- 13 de septiembre. Un informe de Gendarmería presentado ante el fiscal Taiano señaló que el sábado 17 de enero Lagomarsino contactó a Nisman mediante Whatsapp alrededor de las 11:30, lo que contradijo la versión del técnico informático, quien siempre sostuvo que fue Nisman quien lo llamó para que fuera ese día.



2019:

- 27 de diciembre. Tras el cambio de Gobierno, la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, anunció su intención de revisar el peritaje realizado por la Gendarmería Nacional que concluyó que el fiscal Alberto Nisman fue asesinado días después de denunciar a la vicepresidenta Cristina Kirchner.



2020:

- 1º de enero. Se estrena en Netflix el documental "Nisman: el fiscal, la presidenta y el espía", filmado en 2017 con el testimonio de Stiuso y del presunto espía Allan Bogado, además del de Alberto Fernández.

- 2 de enero. El presidente Alberto Fernández ratificó su testimonio para el documental respecto de que le costaba creer que Nisman se hubiera suicidado, pero aclaró que al mismo tiempo "no apareció una sola prueba seria que diga que lo mataron" y calificó como "absurda" la que realizó Gendarmería.

- 4 de enero. Sara Garfunkel, la madre del fallecido fiscal Alberto Nisman, denunció a Fernández por una supuesta intromisión en la causa que investiga la muerte del ex titular de la Unidad AMIA.